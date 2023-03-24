В России фактически легализовали воровство через оффшоры – депутат Госдумы

Несмотря на декларируемую политику, российское руководство фактически легализовало использование буржуазией оффшоров для уклонения от налогов.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сгоряча приняли закон не о полной деоффшоризации, а что в концессиях ЖКХ не может быть концессионером оффшорка. Концессия – это кормление, в переводе на русский язык. А инвестор – это боярин.

Так вот, новые бояре не могут брать в кормление ЖКХ российских городов, если они зарегистрированы в оффшорах. Разумно. Но сидит замминистра экономического развития, и говорит: «Конечно, на прямой оффшор закон распространяется, но к косвенным оффшорам он не имеет никакого отношения».

Косвенный оффшор – это когда российское физическое юридическое лицо владеет оффшорной компанией, и работает с Россией через неё. И это – «хорошо». Так и надо, «всегда так делайте», на этот оффшор закон о том, что новые бояре не могут брать ЖКХ российских городов и регионов, не относится», – возмутился Делягин.