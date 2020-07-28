В России Google хотят «вывернуть наизнанку»

28.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Американская корпорация Google занимается политической цензурой, запрещая в своих сервисах российские СМИ.

Об этом в рамках «круглого стола» в Москве заявил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, аккаунты российских СМИ были заблокированы администрацией американского сервиса по надуманным причинам. В частности, накануне блокировке без возможности восстановления подвергся аккаунт телеканала «Царьград».

«Безусловно, понятно, что деятельность по блокировке, по закрытию российских СМИ является политической. Google может прикрываться любыми внутренними правилами, распоряжениями, ссылаться на то, что следует закону о санкциях, прочим нормативам, зачастую выдуманным им самим. Но очевидно, что здесь присутствует, в первую очередь, политический момент. Достаточно посмотреть на список СМИ наших, российских, которые пострадали от деятельности Google, как все станет ясно», – заявил Малькевич.

Российский журналист Сергей Мардан в свою очередь призвал ужесточить давление на Google, чтобы пресечь в дальнейшем подобные запреты.

«Гугл нужно вывернуть наизнанку. Компания слишком хорошо себя чувствует в России. Не как дома. Как в колонии», – написал Мардан в своем блоге.

Напомним, ранее принадлежащий корпорации Google американский видеосервис YouTube удалил аккаунты телерадиокомпании «Крым», интернет-проекта NewsFront и известного блогера Максима Шихалиева.