В России готовы бросить вызов электрокару «Tesla», модернизировав советский Иж-21252

23.08.2018

В Российской Федерации разрабатывают конкурента известного электрокара «Tesla» – скоростной электромобиль, который будет создан на базе старого советского автомобиля Иж-21252 «Комби». Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Ридус».

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Над разработкой электрокара работают специалисты концерна «Калашников», а представлен концепт был на международной выставке «Армия-2018». Отмечается, что авто не будет иметь зарубежных аналогов.

По словам инженеров, отечественный вариант электрокара будет оснащен двигателем мощностью порядка 300 лошадиных сил и преодолеет расстояния до 350 километров на одном заряде.

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