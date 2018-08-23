23.08.2018
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Tехнологии, Россия, Украина

В России готовы бросить вызов электрокару «Tesla», модернизировав советский Иж-21252



В Российской Федерации разрабатывают конкурента известного электрокара «Tesla» – скоростной электромобиль, который будет создан на базе старого советского автомобиля Иж-21252 «Комби». Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Ридус».

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Над разработкой электрокара работают специалисты концерна «Калашников», а представлен концепт был на международной выставке «Армия-2018». Отмечается, что авто не будет иметь зарубежных аналогов.

По словам инженеров, отечественный вариант электрокара будет оснащен двигателем мощностью порядка 300 лошадиных сил и преодолеет расстояния до 350 километров на одном заряде.

Ранее в Беларуси представили переделанный китайский хэтч-бэк под видом первого отечественного электромобиля.

«ПолитНавигатор» сообщал об украинском изобретателе Вадиме Демидюке, который представил концепт электромобиля, работающего без аккумулятора по безпроводной сети.

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