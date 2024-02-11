В России готовятся беспорядки под переизбрание Путина

Вадим Москаленко.  
11.02.2024 13:35
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Провокации, Россия


Страны западного блока будут пытаться воспользоваться выборами президента России, чтобы устроить цветную революцию.

Об этом в ходе заседания Комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока будут пытаться воспользоваться выборами президента России, чтобы устроить цветную революцию. Об...

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«Не секрет что нашими «оппонентами», которые уже недруги или прямые враги, выборы рассматриваются как возможность раскачать ситуацию в стране. Не из любви к искусству, а чтобы формировать на нашем пространстве собственные установки, и их реализовывать.

А конечной целью являются ресурсы – природные, человеческие, и все остальные. Учитывая то состояние, в котором находятся западные экономики», – сказала Захарова.

Она напомнила, что США и их сателлиты уже много десятилетий практикуют «цветные революции», и грядущие президентские выборы в России кажутся им хорошей возможностью.

«Поэтому они готовятся, продолжают вкладывать всё – и финансовые, и технологические возможности.

Над концептуальной проработкой вмешательства в дела России трудятся американские и ЕСовские мозговые центры. Я прошу не называть из «европейскими», потому что Европа – это РФ. Называйте их западноевропейскими, или натовские, как они и есть», – подытожила дипломат.

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