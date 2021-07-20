20.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Россия, США
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В России готовятся иметь дело с десятком безумных государств на месте развалившихся США

Раскол американского общества на «угнетённых» и «угнетателей» в лице белого населения страны ведёт к...

Раскол американского общества на «угнетённых» и «угнетателей» в лице белого населения страны ведёт к неминуемому расколу государства, чему только потворствует нынешний президент США Джо Байден.

Об этом говорили участники встречи в пресс-центре «Парламентской газеты», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Байден во время своей предвыборной кампании говорил о том, что он будет президентом, сближающим страну и нацию, но его внутренняя политика способствует дальнейшему расколу. То, что происходит сейчас в общественной жизни Америки – то есть, просто накалены, как ни странно.

Сейчас колоссальная протестная волна пошла среди родителей, дети которых ходят в школу, потому что детям сейчас стали вколачивать расовые теории, которые говорят о том, что Америка абсолютно расистская страна, белые люди – они все враждебные расисты», – рассказал журналист-американист Михаил Таратута.

«Байден провозгласил «политику справедливости», разделив общество на угнетенных и угнетателей. В разряд угнетённых вошли «цветные» американцы, в первую очередь, чёрные… это ЛГБТ, это трансгендеры, это инвалиды и это женщины. Кто остаётся? Остаются белые здоровые мужчины. Они – угнетатели.

Социальные блага должны разделяться в соответствии с этой политикой, то есть, в сторону угнетённых, им надо компенсировать, что, естественно, порождает сумасшедший раскол. Особенно среди белого населения растёт колоссальное напряжение, прежде всего, в глубинке. Раскол очень серьёзный страна переживает, и пути его преодоления пока никто не видит», – констатировал журналист



С его словами согласился зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров и добавил, что ничего хорошего от таких тенденций ожидать не приходится.

«Это будет очень страшно, если на самом деле произойдёт распад Америки, то, я думаю, последствия будут очень тяжёлые. И это движение, когда пытаются сделать во всём виноватых белых, может привести к крайне негативным последствиям, уже оно зашкаливает», – высказался Джабаров.

«Эта внутренняя проблема Америки очень сложная, её будут использовать, как республиканцы, так и демократы в своей политической борьбе, но я бы хотел, чтобы Америка сохранилась как единое государство. Потому что легче разговаривать с одним партнёром, чем там будет десяток партнёров с непредсказуемыми целями и программами», – пояснил сенатор.

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