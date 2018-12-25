25.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Происшествия, Россия, Украина
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В России из шакалов вывели уникальную породу собак

В кинологической ассоциации России официально зарегистрировали новую породу собак, названную шалайкой – это гибрид шакала и ненецкой лайки, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба организации на ее сайте.

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Данные собаки по виду очень похожи на волков или даже лис, они являются великолепными охотниками, а также одинаково хорошо переносят мороз до минус 70 градусов и экстремальную жару. По словам кинологов, породу выводили почти 40 лет.

Породу вывел российский биолог и кинолог Клим Тимофеевич Сулимов. Уникальных собак набирают на работу в полицию и службы безопасности аэропортов.

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