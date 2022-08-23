В России издадут учебник по истории казачества

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В России планируют создать единый учебник по истории казачества, работа над которым продолжается уже второй год. Подобные попытки предпринимались и ранее, однако в компетентности авторов прежних проектов имелись сомнения, в связи с чем за дело взялись ученые.

Как и ожидалось, работа оказалась не из легких, поскольку никогда ранее никто не пытался написать подобный труд. Исследователям пришлось ознакомиться с огромным количеством документов, книг и статей, касающихся одного лишь Кубанского казачества.

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Сложностей здесь добавляет и множество белых пятен в этой истории, которые неизменно влекут за собой различные и зачастую противоречивые теории.

Причем многие из них политизированы, например, взгляды на зарождение казачества. Основные теории фактически опровергают друг друга.

Например, есть мнение о том, что первые члены этой общины были беглыми «искателями воли» из числа холопов и крестьян. Другая версия предполагает, что казаки пошли от скифов, населявших Северное Причерноморье. Еще одна гласит, что это самостоятельный и древний народ, издавна живший в Кубанском регионе.

Однако соглашаться с ней не спешат, в частности, по причине того, что внедрение подобной идеи может вызвать появление сепаратистских движений в рядах сословия. Такое уже бывало прежде: в годы Великой Отечественной войны часть казачества, не считавшая себя составляющей Русского мира, переметнулась на сторону фашистской Германии.

Кроме того, есть и другие спорные моменты, например, множество восстаний, поднятых казаками в различные эпохи, раскол в годы Гражданской войны, последовавшие репрессии против сословия. Авторам придется изрядно потрудиться, описывая историю без искажения фактов, поскольку учебник должен формировать мировоззрение людей, в первую очередь казачьей молодежи. А в истории этой передать все объективно и без прикрас, не опуская столь острые моменты, вряд ли удастся.

Как бы то ни было, в прошлом казаки играли важную роль в жизни России, и в целом их деятельность оценивается скорее положительно. Воинство постоянно вместе с регулярной армией выступало против враждебных нашему государству сил, причем зачастую шло в бой одним из первых. Поэтому прежнее казачество прочно застолбило себе место в истории, чего нельзя сказать о казаках нынешних.

Сейчас большинство из них сконцентрировалось на «музейной» деятельности. Сословие, почитающее себя воинским, устраивает реконструкции, выставки, зрелищные мероприятия и проводит занятия по патриотическому воспитанию молодежи.

Все это было бы уместно в мирное время, но сейчас Россия борется с националистами на Украине, и на фронт от казачества отправились всего несколько тысяч человек, хотя количество боеспособных мужчин сословия насчитывает в десятки раз больше.

В современных учебниках вряд ли найдется место для казаков — право попасть на страницы новейшей истории зарабатывают те, кто ее делает.