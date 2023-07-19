В России к гостайне отныне допустят далеко не всех, а допущенных – никуда не выпустят

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Госдума РФ приняла сегодня в окончательном третьем чтении законопроект о дополнительных ограничениях допуска к государственной тайне. Он, в том числе, ограничивает право на выезд из страны лиц, имеющих доступ к особо важным или совершенно секретным сведениям.

Указывается, что срок ограничения права на выезд не может превышать пять лет со дня последнего ознакомления с такими сведениями, передает корреспондент «ПолитНавгатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Основаниями для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне становятся проживание его или его близких родственников за границей, а также наличие у гражданина и его близких родственников иностранного гражданства, вида на жительство за рубежом. Также в доступе к гостайне будет отказано тем, кто имеет зарубежные счета и недвижимость.

Депутаты, сенаторы, главы муниципальных образований и судьи, которые обладают доступом к гостайне, должны будут получать разрешение на выезд за рубеж от спикеров Госдумы и Совета Федерации.

Последнее положение вызвало неприятие у депутата от «Справедливой России» Валерия Гартунга.

«У нас у всех, депутатов и сенаторов, равный статус, мы выбраны гражданами. И, при всем уважении к председателю, ограничивать нас в передвижении?», – возмутился Гартунг.

На самом деле допуск к гостайне имеют всего 8% депутатов Госдумы. Он оформляется в особом порядке. Это возмутило уже депутата-коммуниста Алексея Куринного.

«Законопроект резко ограничивает количество тех, кто будет допущен к государственной тайне: особыми списками, особыми группами. Остальные депутаты доступа к тайне в прежнем порядке не будут иметь. Это осложнит работу — посещение предприятий в том числе», – сказал он.

Зато депутата-единоросску Марию Бутину законопроект полностью устроил.

«Мораль: хочешь изменить мир, начни с себя», – написала она в своем тг-канале.

Либеральная журналистка Екатерина Винокурова потешается над новым законом.

«Вообще, конечно, это трагикомедия: тратили люди на мандаты миллионы – тратили. Надеялись дела решать. А получат за свои же деньги ограничение на выезд», – написала Винокурова.

Депутат Алексей Журавлев полагает, что закон недостаточно строгий.

«Учитывая, сколько из России чиновников высокого ранга, наверняка обладающих весьма важными для страны сведениями, после начала спецоперации попросту сбежали за рубеж, нужно бы вообще допуск к гостайне разрешить только особо проверенным персоналиям. В нынешних условиях, когда враг ничего не пожалеет, чтобы получить данные о расположении наших военных частей или, скажем, арсеналов, это просто необходимость. Человек, который этим знанием обладает, должен быть не только связан договорными обязательствами о неразглашении, как это бывало раньше, но и нести всю полноту ответственности», – написал Журавлев.