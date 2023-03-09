В России либеральных инста-звёзд сменит «непобедимое поколение СВО»

Любовь Смирнова.  
09.03.2023 16:57
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Общество, Россия, Спецоперация


Специальная военная операция, вслед за чеченской кампанией и войной в Афганистане, формирует особую патриотическую породу, отличную от либерально настроенных потакателей своим слабостям. Такая встряска была необходима стране, которая десятилетиями шла за навязанными извне идеалами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Специальная военная операция, вслед за чеченской кампанией и войной в Афганистане, формирует особую патриотическую...

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«Специальная военная операция, которая сейчас проходит, она и сделает таких людей, железных. Лёгкие времена рождают слабых людей, тяжёлые времена рождают сильных. Вот и сейчас наступили, можно сказать, тяжёлые времена, и, безусловно, появятся те сильные люди, которые в будущем будут делать какие-то значимые для нашего общества и государства дела. Таких людей просто обычными словами и провокациями не запугать», – отметил в эфире «Крым 24» председатель общественной организации «Крымский союз ветеранов боевых действий» Владимир Смирнов.

По его мнению, события СВО воспитают «такое поколение, которое в будущем будет способно противостоять всем внешним и внутренним факторам, угрожающим суверенитету и государственности нашей страны».

«Сильные люди всегда принесут пользу для общества, а слабые они только живут для себя. И поэтому, я считаю, что специальная военная операция в какой-то степени важна для, скажем так, подъёма нашего общества и правильного воспитания молодёжи», – сказал Смирнов.

С ним согласился крымский журналист, руководитель управления международной деятельности КФУ им.  Вернадского Александр Мащенко.

«Хорошо, в известном смысле, что наступили эти тяжёлые и сложные времена, потому что стране нужно было это обновление, нужно было, чтобы появилось поколение и просто люди выросли, готовые к вызовам, готовые реагировать на эти вызовы, что-то делать, кроме того, чтобы делать селфи и прочее, готовые сражаться за свою Родину и за право оставаться теми, кто они есть,

Уже прошло больше года с начала специальной военной операции, и за это время все, кто хотел, мне кажется, и даже те, кто не хотел, поняли, каким источникам информации можем доверять. Думаю, что все научились отличать зёрна от плевел, а кто не научился, должны сделать это как можно быстрее.

И мне кажется, что вот в этом горниле специальной военной операции вырастет и закалится целое поколение людей, которые просто будут понимать, что они живут в российском Крыму, в России в целом и что они непобедимы».

В свою очередь директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный подчеркнул, что на долю поколения, попадающего под мобилизацию, в России уже пришлось три войны.

«Конечно, безусловно, каждое поколение имеет свою войну, на некоторые поколения выпадает две, бывает и три. На нынешнее поколение, если мы говорим о возрасте от 18 до 60 лет, выпало как минимум три войны, и за это время выкристаллизовалась такая особая порода людей, которых сейчас называют патриоты – это большая часть тех, которые готовы бороться за своё Отечество».

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