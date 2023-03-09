В России либеральных инста-звёзд сменит «непобедимое поколение СВО»

Специальная военная операция, вслед за чеченской кампанией и войной в Афганистане, формирует особую патриотическую породу, отличную от либерально настроенных потакателей своим слабостям. Такая встряска была необходима стране, которая десятилетиями шла за навязанными извне идеалами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Специальная военная операция, которая сейчас проходит, она и сделает таких людей, железных. Лёгкие времена рождают слабых людей, тяжёлые времена рождают сильных. Вот и сейчас наступили, можно сказать, тяжёлые времена, и, безусловно, появятся те сильные люди, которые в будущем будут делать какие-то значимые для нашего общества и государства дела. Таких людей просто обычными словами и провокациями не запугать», – отметил в эфире «Крым 24» председатель общественной организации «Крымский союз ветеранов боевых действий» Владимир Смирнов.

По его мнению, события СВО воспитают «такое поколение, которое в будущем будет способно противостоять всем внешним и внутренним факторам, угрожающим суверенитету и государственности нашей страны».

«Сильные люди всегда принесут пользу для общества, а слабые они только живут для себя. И поэтому, я считаю, что специальная военная операция в какой-то степени важна для, скажем так, подъёма нашего общества и правильного воспитания молодёжи», – сказал Смирнов.

С ним согласился крымский журналист, руководитель управления международной деятельности КФУ им. Вернадского Александр Мащенко.

«Хорошо, в известном смысле, что наступили эти тяжёлые и сложные времена, потому что стране нужно было это обновление, нужно было, чтобы появилось поколение и просто люди выросли, готовые к вызовам, готовые реагировать на эти вызовы, что-то делать, кроме того, чтобы делать селфи и прочее, готовые сражаться за свою Родину и за право оставаться теми, кто они есть, Уже прошло больше года с начала специальной военной операции, и за это время все, кто хотел, мне кажется, и даже те, кто не хотел, поняли, каким источникам информации можем доверять. Думаю, что все научились отличать зёрна от плевел, а кто не научился, должны сделать это как можно быстрее. И мне кажется, что вот в этом горниле специальной военной операции вырастет и закалится целое поколение людей, которые просто будут понимать, что они живут в российском Крыму, в России в целом и что они непобедимы».

В свою очередь директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный подчеркнул, что на долю поколения, попадающего под мобилизацию, в России уже пришлось три войны.

«Конечно, безусловно, каждое поколение имеет свою войну, на некоторые поколения выпадает две, бывает и три. На нынешнее поколение, если мы говорим о возрасте от 18 до 60 лет, выпало как минимум три войны, и за это время выкристаллизовалась такая особая порода людей, которых сейчас называют патриоты – это большая часть тех, которые готовы бороться за своё Отечество».