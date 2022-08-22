«В России либералов нет, и никогда не было» – экс-глава МИД Украины

22.08.2022  18:50 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Запад, Общество, Оппозиция, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Попытки Запада насадить либерализм в России заведомо провальные по причине непобедимой консервативной ментальности у русских. Поэтому нельзя верить «раскаявшимся» российским «оппозиционерам».

Об этом эфире «Радио НВ» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытки Запада насадить либерализм в России заведомо провальные по причине непобедимой консервативной ментальности у...

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«После визовой так называемой эпопеи, она ещё не закончилась, но самое малое, что началось, либералы так называемые, потому в России нету нормального либерального движения и никогда не было, кричат, что как же так, это несправедливо, что, мол, да, люди не выходят, но они протестуют внутренне против этого режима…

Но извините, это, просто, не укладывается ни в какие рамки. Если ты терпишь, что над тобой издеваются, значит, ты становишься частью этой системы. Значит, тогда – сиди и молчи. Поэтому, думаю, что надеется на какое-нибудь волеизъявление, в понимании демократии, в современной России не приходится», – рассуждал он.

Огрызко заявил, что для построения либерализма в каком-либо обществе нужно, чтобы в нем были сформированы соответствующие традиции, которых в России нет и не было из-за консервативной ментальности.

«В России на самом деле нету либерализма как такового, и это тоже понятно. Либерализм может быть, если он когда-то был. Если есть какая-нибудь традиция либерализма. В России такой традиции нет. Где мы в истории России можем увидеть либеральное правление? Может, временное правительство пару месяцев после свержения царя. Ну, знаете, для страны отступление в пару месяцев – это ничего. Можно сказать, что и при Ельцине был определённый период какого-то определённого либерализма. Ну и что, где сейчас этот либерализм?

То есть, эти моментальные вспышки на несколько месяцев или, максимум, лет, они не меняют психологии. А это наиболее консервативная субстанция. Вы можете провести через правительство какие-нибудь решения, но они не будут работать, потому что общество их не принимает. А российская ментальность является чрезвычайно консервативной и нелиберальной», – разглагольствовал украинский деятель.

Он также отметил провал Запада в попытках «накинуть на Россию либерализм» из-за поверхностных рассуждений и знаний западных экспертов о российской общественности.

«Поэтому все эти попытки Запада, в течение всех этих последних 30 лет накинуть на Россию либерализм – были абсолютно бессмысленными от самого начала.

Потому что наши западные друзья не хотят изучать то, что такое Россия изнутри. Они видят только внешние элементы. Приезжают в Москву или Петербург, видят более-менее европейский город и думают, что они такие же, как европейцы. И в этом ключевая ошибка западных аналитиков, западных правительств, которая сегодня, кстати, нам очень дорого обходится», – заключил Огрызко.

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