В России может появиться еще один Новороссийск. Или даже несколько

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Бренд «Новороссия» необходимо вводить в обиход – как новый центр энергии для всего Русского мира.

Такое мнение на «Соловьёвских чтениях» высказал крымский политолог Андрей Никифоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Региональное единство – такая специфика, функция внутри этого большого Русского мира, у Новороссии всё равно своя, особая. Автор «теории Новороссии» Евгений Филиппович Морозов, кстати, в Ливадии в феврале 1995 года делал доклад об этом, – он видел Новороссию не просто как некое пространство, вовсе не завершающееся только территорией бывшей Украины, а видел её, как своего рода новый центр этнической энергии в рамках всего этого нашего суперэтнического пространства, которая способна перезарядить Русский мир и обеспечить ему динамику ещё на протяжении нескольких сотен лет», – отметил Никифоров.

Что называть Новороссией – дискуссия открытая, и здесь есть разные подходы, считает ученый.

«В последнее время наш президент говорит о Донбассе и Новороссии, имея в виду Запорожскую и Херсонскую области. В моём представлении это аналог великой степи – огромное пространство от Дуная до Алтая. Место позднейшей восточнославянской земледельческой, переселенческой колонизации, освоение целины и так далее. Это всё носит дискуссионный характер, и хорошо, если такой характер будет присущ этой теме, и мы будем об этом говорить, спорить и вырабатывать какие-то смыслы», – указал Никифоров.

Актуальным остается вопрос, что делать с городом Новороссийск, который в случае регионального объединения в Новороссию не попадает.

«У нас же два Новгорода, два Ростова. Будет два Новороссийска, один из них Нижний Новороссийск, к примеру. Пусть будет побольше «новороссийсков» – хороших и разных. Здесь я не вижу никакого противоречия, разберемся, как назвать. Здесь главное выяснить сущность и попытаться на неё опереться, чем плыть против течения», – заключил Никифоров.