24.11.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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В России начали увольнять украинских заробитчан-майданщиков


На российских стройках, где заказчиком выступает государство, идет увольнение «свидомых» украинских гастарбайтеров.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший киевский журналист Андрей Ваджра, переехавший после госпереворота в Санкт-Петербург, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ваджры, «сверху» руководству объектов поступило указание выявить наиболее проукраинских рабочих, которые поддерживают произошедшее на Майдане, и уволить их.

«Буквально пару недель тому назад пришло распоряжение из Москвы избавляться от заробитчан. Причем, как избавляться – не от всех сразу, а из общей массы выделять только тех, которым не нравится Россия, которые проявляют любовь к Украине. Знаете, когда люди живут, а у них вместо занавесок украинские флаги. И на стенах какие-то пластики. То есть они подчеркивают, что они же «свидомые».

Они работают на стройках в России, но при этом умудряются гордиться Украиной. Причем, это делается с вызовом, с подхихикиваниями. Как у хуторян – они же простые, им палец покажи, они будут смеяться, а когда недопонимание идет происходящих событий в мире, то там вообще можно обхохотаться. Ну вот, они и хохочут. Правда, когда составили списки на увольнение, то там, конечно, было не до хохота – и занавески поснимали, и все подбирали», – заявил Ваджра.


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