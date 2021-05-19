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19.05.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Крым, Россия, Туризм
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В России начался бум внутреннего туризма – и это не только Крым и Сочи

Майские праздники показали, что внутренний туризм в России «переживает практически бум», и летом такая...

Майские праздники показали, что внутренний туризм в России «переживает практически бум», и летом такая динамика сохранится.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тот успех и взлёт спроса, который мы наблюдали на майские праздники, в этом году никого уже не удивил – было понятно, что объем продаж будет существенный, и особенно порадовали наши курорты. Опять-таки, было очевидно, что динамика будет позитивной, но, например, плюс 70 процентов, как это продемонстрировал Крым, и примерно 50 процентов в среднем по всем курортам Краснодарского края – это феноменальный успех даже в нынешних обстоятельствах. Можно сказать, что майские праздники оказались очень успешными, очень удачными, и туристы остались довольны», – рассказала Ломидзе.

Она назвала Краснодарский край и Крым хитами продаж, однако отметила, что позитивная динамика была практически во всех регионах.

«Может, не плюс 50-70 процентов, но и в Приволжском ФО, и в Северо-западном ФО, особенно Ленинградскую область хочется отметить, и в Сибири, и в Уральском ФО – каждый из регионов мог увидеть успех и повышенный спрос на майские праздники в 2021 году. Совершенно понятно, что внутренний туризм у нас переживает практически бум, и мы предполагаем, что летом сохранится примерно такая же картина», – подытожила Ломидзе.

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