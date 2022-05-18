В России начался серийный выпуск принципиально нового лазерного оружия

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Ошибки, которые были допущены российской армией вначале спецоперации на Украине, учтены решены и сегодня идет медленное, но уверенное продвижение российских войск. Об этом, выступая, на марафоне «Новые горизонты», заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Потихоньку-потихоньку зачищаем Луганск и Донецк. Ситуация спокойная, мы идем по плану. Как поставим нам президент задачу, мы ее выполняем на все 100%. Вначале были ошибки, у меня есть практика войны, недоработки были. Но сегодня 100% мы идем по плану и освободим Украину от этих шайтанов», – заявил Кадыров.

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«Сегодня наши физики разработали и практически серийно производят лазерные системы на порядок большей мощности, которые уже позволяют осуществлять тепловое поражение различных средств. В частности, вчера был продемонстрирован – на дальности пять километров в течение пяти секунд беспилотное средство прекратило свое существование. Это системы вооружения, которые будут работать на новых физических принципах и определять боеспособность наших вооруженных сил в будущем», – заявил Борисов.