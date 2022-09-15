В России начинается моральный перелом по поводу СВО

Новости Украины

Российские города стали массово отказываться от праздничных мероприятий после скандала в широкомасштабным празднованием дня Москвы в дни украинского контрнаступления.

Сокращены мероприятия в Краснодаре, Новороссийске и Армавире Краснодарского края: на Кубани, которая в этом году празднует 85-летие, решили не запускать праздничный салют. В Советске и Черняховске Калининградской области, а также в Ростове-на-Дону праздник отменили совсем. Кроме того, об отмене празднования Дня города со всеми мероприятиями заявили в Воронеже.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев объяснил принятое решение желанием сэкономить 3,6 млн рублей на выступлении заезжих звезд и фейерверке. Однако отмене предшествовало публичное обращение к властям Ассоциации родительских комитетов.

«Всего 7 часов езды на автомобиле отделяют столицу Кубани от передовой! А у нас веселье и фейерверки. Победа куётся не только на фронте, но и в тылу. Так было в годы Великой Отечественной войны. Так должно быть сейчас. Лучшие сыны нашей Отчизны жертвуют собой ради мирного неба над нашей головой. И отказ от массовых гуляний — это самое малое, что мы можем сделать, чтобы поддержать их!» — говорится в обращении.

Также авторы указывают, что бюджетные деньги должны сегодня тратиться не на развлечения, а на приобретение всего необходимого для СВО, обращая внимание, что этим сегодня занимаются простые люди на собственные деньги.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сразу признал, что концерт и фейерверк отменены по требованию местных жителей, которые указали, что в такое сложное для русской армии время не стоит проводить праздники. Здесь также считают, что дроны, которые хотели задействовать в празднике, должны быть отправлены на фронт.

И в Брянске на решение властей повлияло народное возмущение. Город отменил фейерверк, жители города и области смогут поучаствовать только в забеге «Кросса наций».

Известный музыкант Алексей Поддубный («Джанго») предлагает:

«По поводу отмены празднований дней городов в регионах в связи с запросами граждан, обеспокоенных ситуацией на фронте, думаю так: было бы отлично, чтобы главы городов официально направили весь непотраченный на организацию праздников бюджет на помощь нашим воюющим ребятам! По моим скромным подсчетам, если во всех городах отменить – хватит, навскидку, на полное обеспечение коптерами всего фронта! Да мало ли что можно закупить – всё надо. Вот это было бы справедливо, я так считаю. Если отменять – то пусть реальная польза будет», – указывает музыкант.

А в Белгородской области уже не до праздников. После выхода ВСУ к границе здесь раздаются призывы рыть окопы и создавать дружины самообороны.

«После перегруппировки ВС РФ и оставления Харьковской области линия фронта передвинулась к границе между Белгородской и Харьковской областями. С Украиной также граничат Курская и Брянская области. Российские населённые пункты обстреливаются ежедневно, есть убитые и раненые, на российскую территорию заходят украинские ДРГ. В такой ситуации российский город Белгород может стать вторым Донецком. От украинской границы до разных районов города расстояние в среднем составляет около тридцати километров. У ВСУ появилась возможность накрывать его и ствольной, и реактивной артиллерией. Следует заметить, что с точки зрения медийного и психологического эффекта, а киевский режим значительное количество операций проводил именно с этой целью, вторжение на территорию России для шайки Зеленского выглядит очень привлекательным. Кроме того, практически все действия нацистского режима в Киеве и его кураторов в Вашингтоне и Лондоне направлены на внутреннюю российскую повестку, на раскачку ситуации внутри России, на подрыв авторитета российского руководства и на разжигание недовольства населения – на развал нашей страны изнутри. Таким образом, вероятность попыток ВСУ вклиниться на российскую территорию весьма высока. И надо быть к этому готовым», – рассуждает обозреватель Юрий Баранчик.

Сейчас в Белгороде студенты-спасатели встречают семьи, проживавшие в Харьковской области, у границы и сопровождают в Старый Оскол. Добровольцы ОНФ доставляют гуманитарную помощь в приграничные районы, которые Украина продолжает регулярно обстреливать. Школы переведут на дистанционное обучение. Об этом в своем ТГ-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В детских садах будут работать только дежурные группы. В Шебекинском городском округе – в 10 км зоне, за исключением города Шебекино, тоже переводим школы на дистант, в детских садах также будет организована работа дежурных групп. Надеюсь, что родители, воспитатели и учителя с пониманием отнесутся к этой необходимой мере», – написал Гладков.

Владимир Грубник, врач из Одессы, которого СБУ обвиняла в создании подпольной диверсионной группы, приветствует сообщения о создании отрядов территориальной обороны в Белгороде.

«Когда на заре СВО, получая информацию, мы в узком кругу с единомышленниками говорили, что при таком подходе, как был, все может закончиться обороной Белгорода, многие, кто знал нас недавно, думали, что мы неудачно шутили. А мы на эти темы не шутили… Панику только отставить. И упадничество… Создание таких подразделений территориальной обороны просто полезно в стране, которая втянута противником в тотальную войну. С упором на диверсионные навыки и нанесения урона коммуникациям и тылам наступающего противника», – комментирует Грубник.

Украинский политолог Александр Скубченко считает, что возможная атака ВСУ на приграничные регионы РФ мобилизует российское общество и придаст новый импульс СВО.

«Одно дело — ограниченная СВО на территории Украины, и совсем другое — защита России. Такие действия кокаинового шута оправдают применение всех тех сил и средств, которых давно ждут многие россияне (и не только). И, возможно, «Белгородский котёл» уже ждёт. И тогда всё быстро закончится. Так быстро, как многие даже представить не могут. Надеюсь лишь на то, что Зеленский и прочие ублюдки, которые поставили Украину на колени ради войны запада с Россией, даже до польской границы добежать не успеют. Ведь им ещё придется исполнить обещание Зеленского: стать на колени перед Путиным и перед всеми матерями, чьих детей они убили, отправив на войну. Но уже принудительно. Если живыми останутся», – написал Скубченко.

Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов утверждает, что у российских военных на Донбассе произошёл моральный перелом.

«Могу сказать, что начал происходить переломный момент в мотивации всей нашей армии. Если раньше самыми замотивированными были подразделения Донбасса, то всё больше мотивации стало появляться у бойцов ВС РФ… Сейчас многие понимают, что это не просто война за Донбасс, а за всю Россию. Также до каждого начинает доходить, что обратной дороги нет. Если мы проиграем эту войну и отступим, то наш враг придёт в дом каждого. Как в своё время было с бойцами Беркута после победы Майдана. Кого-то убили, кого-то покалечили, кого-то посадили, а кого-то поставили на колени и заставили служить новому режиму. И всё ровно отправили на фронт воевать против ополченцев в 2014 году. Они выбрали позор, но от драки уйти всё ровно не удалось. Так вот, о чём это я. Наши бойцы, всех наших армий, начали понимать, что это война уже не просто за Родину, а за дом и за семью каждого. И даже если ты живёшь в Самаре, то всё ровно отступать тебе не куда. Это понимание пришло уже к каждому. И перелом наступил. Теперь начнётся другая война», – прогнозирует Безсонов.