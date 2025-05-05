В России наконец демонтировали памятник гитлеровскому пособнику

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Две скульптуры (одна высотой 4 метра), изображавшие атамана Петра Краснова были демонтированы по решению суда в частном музее «Донские казаки в борьбе с большевиками» в станице Еланской в Шолоховском районе Ростовской области.

Об этом сообщает сайт Всероссийского казачьего общества, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Владелец музея Владимир Мелихов признан виновным в производстве и распространении экстремистских материалов, ему назначено наказание в виде административного штрафа.

Петр Краснов с самого начала войны поддерживал нацистский режим в Германии и возлагал надежды на его торжество. После победы над фашистами бывшего атамана выдали СССР, где в 1947 году казнили. Позже, в 1997 году, Военная коллегия Верховного суда России признала его обоснованно осужденным и не подлежащим реабилитации.

«Это позорище стояло в Ростовской области с нулевых годов. И лишь в преддверии 80-й годовщины Победы его удосужились убрать. Можно поблагодарить общественников, а также сотрудников ФСБ, которые довели это дело до конца. Чуть ранее усилиями сотрудников ФСБ был закрыт и музей посвященный предателю Краснову», – приветствовал демонтаж военный эксперт Борис Рожин.

В 2020 году бюст казачьего полковника Тимофея Сладкова был снесен в Оренбургской области будет снесен. Бюст был установлен на улице Василия Чапаева, дивизию которого Сладков разгромил в 1919 году. Решение о демонтаже памятника принял Совет депутатов села Красное, где он был установлен. Обсудить эту тему народные избранники решили после коллективного обращения от жителей села. Памятник Сладкову был создан на пожертвования. Инициатором появления памятника стало Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО).