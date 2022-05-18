В России намерены запустить летающий автомобиль

18.05.2022  13:59 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Россия, Технологии, Транспорт, Экономика


В России разрабатывают летающий автомобиль, который сможет преодолевать дистанции до 500 километров на одной заправке.

Об этом на марафоне «Новые горизонты» заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В России разрабатывают летающий автомобиль, который сможет преодолевать дистанции до 500 километров на одной...

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По словам Савельева, проект так называемого циклокара будет воплощен в жизнь в обозримом будущем.

«Летающий автомобиль, циклокар, у нас тоже такой есть проект в стране, и он так же… в обозримом будущем мы надеемся его увидеть летающим. Это уже не фантастика, это опытные образцы, это те изделия», – сказал министр.

«Это реальный автомобиль, который может вертикально взлетать, который может зависать, совершать полет на пятьсот километров. Это те новые технологии, которые так или иначе присутствуют в жизни», – заявил Савельев.

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