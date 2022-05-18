В России намерены запустить летающий автомобиль

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В России разрабатывают летающий автомобиль, который сможет преодолевать дистанции до 500 километров на одной заправке.

Об этом на марафоне «Новые горизонты» заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Савельева, проект так называемого циклокара будет воплощен в жизнь в обозримом будущем.

«Летающий автомобиль, циклокар, у нас тоже такой есть проект в стране, и он так же… в обозримом будущем мы надеемся его увидеть летающим. Это уже не фантастика, это опытные образцы, это те изделия», – сказал министр.

«Это реальный автомобиль, который может вертикально взлетать, который может зависать, совершать полет на пятьсот километров. Это те новые технологии, которые так или иначе присутствуют в жизни», – заявил Савельев.