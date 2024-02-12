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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов обвинил философа Иммануила Канта в «прямом отношении» к российско-украинскому конфликту.

Слова губернатора приводит которого «Федералпресс».

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«Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине. Кант положил начало немецкой классической философии, прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей. В результате появилась такая социально-культурная ситуация. Не только Первая мировая война началась в работах Канта, но и нынешней конфликт на Украине», – сказал Алиханов, которого цитирует «Федералпресс».

Примечательно, что накануне директор украинского музея-заповедника «Киево-Печерская Лавра» Максим Остапенко предложил включить в обменный фонд останки главы правительства Российской империи Петра Столыпина, захороненные на территории монастыря.

«Одна из идей — внести его в обменный фонд, как бы это ни выглядело и ни звучало. У нас есть погибшие герои, у нас есть живые герои, которые находятся в плену, у нас есть наши украинские выдающиеся деятели, которые находятся в пределах РФ и которые заброшены, и никто не знает, где они находятся. Этот процесс можно начинать», — заявил Остапенко в интервью телеканалу 2×2.

Петр Столыпин завещал похоронить его там, где его убьют. Он был застрелен террористами в 1911 году в киевском театре. Эммануил Кант похоронен на острове, носящем его имя в Калининграде.

«Если в вашем городе не ваши храмы, не ваши памятники, не ваш язык и не ваши могилы – то это не ваш город. Забирать Петра Аркадьевича надо конечно, вместе с древним русским городом Киев», – считает российский военный эксперт Илья Крамник.