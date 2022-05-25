В России нашли того, кто больше всего удивился речи Сороса в Давосе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Выступая на ужине в рамках Всемирного экономического форума в Давосе миллиардер, финансовый спекулянт и спонсор подрывных глобалистических сетей по всему миру Дджордж Сорос заявил, что события на Украине могут стать началом Третьей мировой войны

«Цивилизация не переживет вторжение России на Украину. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию – как можно скорее победить Путина. В этом суть»- такими словами Сорос закончил свою речь в ходе ужина на Всемирном экономическом форуме.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В России речь Сороса прошла довольно незамеченной. Впрочем, отдельные комментаторы все же прошлись по спичу престарелого русофоба.

«Помню, в 2001 году меня впервые позвали на телевидение (нижегородское), в ток-шоу. Тема программы была – «Нужно ли принимать России помощь Сороса». В зале сидело человек 50. И две главные гости, которые должны были оппонировать. Однако обе гостьи были за Сороса, ведущие были за Сороса, зал был за Сороса. Мне дали микрофон на 30 секунд, я успел сказать, что он чудовище и враг России, после чего микрофон у меня забрали. Это было Обычное Российское Телевидение, с обычными ведущими и обычными экспертами. 21 год назад мы жили в стране, где Сорос был лучшим другом элит и поставщиком учебников для россиян. До сих пор не понимаю, как мы выжили”, – вспоминает писатель и политик Захар Прилепин, начинавший свою карьеру в НБП покойного Эдуарда Лимонова, выступавшей с резко антиглобалистических позиций и отметившейся эпатажным политическим акционизмом против лично Сороса.

Политолог Сергей Марков считает, что публичные заявления Сороса против Путина и РФ сыграют Москве в плюс на мировой арене в борьбе за общественное мнение третьих стран.

«Здесь надо заметить, что большая часть человеческой цивилизации считает Сороса чем то вроде посланника Дьявола в нашем мире. Сорос уже лет 40 является идеологом и спонсором и организатором той формы глобализации, которая привела к многочисленным войнам, к огромному разрыву в доходах бедных и богатых, к разрушению природы, к обеднению среднего класса в странах Европы и США. И за это Сороса ненавидят в мире. Поэтому Сорос как главный враг Путина обозначает, что сотни миллионов или даже миллиарды людей в мире будут поддерживать Путина. “Ну если против Путина сам Сорос, то Путин наверное что то хорошее делает”. Так будут рассуждать миллиарды. Впрочем, в Давосе Сороса почти все поддерживают. Потому что в Давосе всем руководят миллиардеры, которые против этих миллиардов людей. Людей, которые и называются человеческой цивилизацией», – написал Марков в Телеграме.

«Сильнее всего, прочитав речь Сороса, удивится зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов, узнав, что это он командует специальной военной операцией на Украине и это он взял Мариуполь», – комментирует спич миллиардера-русофоба в Давосе российский анонимный телеграм-канал Пул №3.