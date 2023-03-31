В России не решены серьёзные проблемы с подготовкой мобилизованных

Подготовка бойцов перед отправкой на передовую упирается в дефицит учебно-тренировочной базы. Современные центры есть только в Москве, тогда как на периферии сложности возникают даже со жгутами для выработки навыков доврачебной помощи.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу с участием военных экспертов на «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В каких регионах вообще есть центры боевой подготовки? Ну, в Москве есть, там и парк «Патриот», и огромный комплекс центра боевой подготовки. Но в других регионах, к примеру, у нас в республике Крым, есть? – отметил военный эксперт Руслан Казанцев. – На сегодняшний день специальная военная операция диктует нам создание современных укомплектованных центров боевой подготовки с разными тренажёрными комплексами. Если мы посмотрим, то в США есть Mails система, где боец отработав практически на мишенях, переходит уже к тактической подготовке. Это как у боксёра – он работает на груше, но потом-то ему в спарринг надо перейти, чтобы он начал получать опыт нормальный. Наверное, самое сложное на сегодняшний день, это танковые дивизии и бригады. Работа с танками – это прямо реально проблема, ни у кого толком нет опыта. А он приобретается такой ценой: одна машина самая простая Т-72 250 миллионов рублей. Это самая простая. Если мы говорим про Т-90 они около 500 миллионов рублей. Может быть, цены как-то поменялись, неважно, суть не в том – потерять эту машину в бою, чтобы получить какой-то опыт, это очень дорого».

Получать навыки обращения с оружием на добровольной основе должны все желающие, считает депутат Евпаторийского городского совета, ветеран Народного ополчения Крыма Константин Щукин.

«Потому что, если были бы механизмы обучения, там же можно обучать, если человек тянется к технике, к танкам, к артиллерии, миномётам, снайперским винтовкам. То есть – все, вся линейка должна быть предоставлена, чтобы человек могут пройти переподготовку. Возможно, у нас сейчас в Крыму есть такие, пускай на добровольных началах существуют, уже начало хоть как-то работать. Но опять же – должен быть инструктор, который должен получать заработную плату», – подчеркнул он.

Первые мобилизованные столкнулись с тем, что не могут правильно оказать себе медицинскую помощь и своему товарищу. Поскольку курсов с профессиональными инструкторами нет, а там, где есть, нет средств на расходные материалы.

«Мы делаем это действительно бесплатно, на добровольных основах. У нас достаточно большой коллектив опытных людей, и мы вот прям целенаправленно этим занимаемся и уже долгий период. Не буду озвучивать цифры, не буду говорить, с какими подразделениями работали, но подразделений очень много. Более того, для нас главное – внутренняя мотивация, что мужики живы. Я ежедневно в контакте с ребятами… на передовой подразделения, которые мы подготовили. С сентября воюют, являются одним из самых боеспособных и жизнеспособных подразделений, то есть особенно в контексте медицины, – указал руководитель курса тактической подготовки «Воин» Евгений Лукашенко. – Не буду говорить, в какие сроки мы готовились и что для этого задействовали, но мы упирались в эти проблемы и вопросы системы. Когда говорите потрясающую идею про имитаторы и всё остальное – это очень надо. Но мы упираемся в гораздо более простые проблемы подготовки по основам доврачебной помощи. Мне на одну тренировку каждому бойцу необходимо 1-2 жгута. Понимаете, какие расходы на одного бойца на тренировку, потому что рвутся и так далее. То есть сейчас запросы и потребности для нашей работы с ребятами намного ниже. И когда говорите про тренажёры, мне аж страшно становится».