«В России не сделали уроков из 2004 года, до сих пор не вынесли уроков из 2014-го» – крымский доцент
Россия не сделала выводов ни из первого, ни из второго украинского Майдана, хотя они должны быть фундаментальными.
Такое мнение высказал политолог, доцент кафедры социально-экономической географии КФУ Сергей Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На мой взгляд, как 11 лет назад, так и сегодня ряд людей, которые принимают ответственные решения, не поняли глубину бездны, в которую упало украинское общество. И эта бездна в настоящее время представляет угрозу России. Потому что, втягиваясь в этот конфликт, мы приобретаем от противника какие-то патопсихологические черты, которые требуют анализа.
В России не сделали уроков из 2004 года, до сих пор не вынесли уроков из 2014-го. Пока что решения носят поверхностный и не глубокий характер, а они должны быть фундаментальными», – подчеркнул он.
В начале 90-х отразить очередное нашествие Запада на Россию руководству страны помешали личные, олигархические и клановые интересы. Потребовались десятилетия, чтобы правящие элиты поставили вопросы российского могущества и выживания в центр внешней политики. И толчком к этому стали события 2014 года в Крыму.
«Всё началось в октябре 1989 года, когда был принят закон об украинском языке. Тогда в Крыму началось первое организованное сопротивление, и масса сообществ стала бороться за свои права – права русских людей: право на родной русский язык, на свою культуру и историю.
Нам в этом отказывали больше 20 лет, но мы, преодолевая шаг за шагом это сопротивление, достигли такого состояния крымского общества, которое повело себя так, как не повела себя никакая другая территория Украины.
Донецк и Луганск, безусловно, молодцы. Они вступили в вооружённое сопротивление, ценой своей жизни защищали свои права. Но до этого можно было не доходить, и Крым этому пример: ежедневная работа сотен энтузиастов при поддержке и сочувствии со стороны части, иногда влиятельной части крымского руководства – дала тот бескровный результат, который буквально взбесил наших противников», – заключил Киселёв.
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