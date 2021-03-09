В России не смогли найти юную толстушку для съемок

09.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Молодые российские актрисы хотят быть похожими на подиумных моделей, но в итоге некому играть обычных женщин.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

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По ее словам, в стране запускается большое количество сериальной продукции великолепного качества, но найти туда актеров иной раз большая проблема.

«Два года назад на роль горничной в интересный проект безуспешно искали смешную полненькую девочку лет двадцати. Обращались в крупнейший продюсерский центр, но таких не было. Все весили 49 кг, хотели быть, как подиумные модели», – говорит министр.

Она уточнила, что из положения пришлось выходить переписыванием сценария – горничную сделали 45-летней.

Также собеседница издания сообщила о проблемах в региональных театрах.

«Зачастую в провинции труппа возрастная, существует репертуарная проблема. Кая и Герду играть некому. Джульетты — актрисы за 50. Это недопустимо уже даже в музыкальном театре, а в драматическом не выдерживает никакой критики», – подчеркнула Любимова.