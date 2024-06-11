«В России не знает никто, что такое Новороссия!» – Скориков

Термин «Новороссия» необходимо повсеместно внедрять на возвращенных территориях, и начать новороссизацию нужно с Крыма, который показывает пример всем новым регионам.

Такое мнение на «Соловьёвских чтениях» высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В начале апреля было 260 лет учреждения Новороссийской губернии императрицей Екатериной Великой, тогда еще молодой императрицей, только вступившей на престол. И уже тогда она учредила эту губернию, которая потом превратилась в большую Новороссию, от Тамани до Приднестровья. У нас несколько лет назад с начала СВО был разговор, может учредить Новороссийский федеральный округ? И что-то как-то этот дискурс свернули. Что, боимся, что не сдюжим? Напомню, Екатерина задолго до основания Севастополя, говорила о том, что не только Новороссия – новая территория. Она её называла «дорогой в Константинополь», такие были планы. И не сдюжили, Царьград не вернули. Но, тем не менее, такое большое пространство освоили», – указал он.

Госпредприятие «Железные дороги Новороссии» в данный момент является единственным государственным учреждением, в котором закреплено историческое название земель.

«Нужен федеральный канал «Новороссия24», который бы объединял все возвращённые территории. У них общие проблемы, и им не интересно смотреть «Модный приговор» и КВН. Но работают местные телекомпании, как могут и на том оборудовании, что есть. И это не уровень внимания к этим нашим главным сейчас регионам. Потом… учебник по истории Новороссии, общий для всех регионов, не сделан до сих пор. А он нужен, он должен быть. У нас в России не знает никто, что такое Новороссия. Я был на специальной передаче, посвящённый Новоросси, и студентов исторических факультетов попросили показать исторические контуры – никто из студентов не смог ответить. Дальше, в государственных институтах слово «Новороссия» практически вообще не звучит. Я уже говорил – Новороссийский федеральный округ не создан по каким-то причинам. А вот новороссизация государственных институтов очень важна, от этого начинается распространение по всему – топонимике, информационной политике и культуре, т.д», – отметил политолог.

Он подчеркнул, что слово «Новороссиия» больше ассоциируется с городом Новороссийск. А в Новороссийске центральная улица носит имя Новороссийской республики.

«Большевики таким образом стерли Новороссию. Скрыпник, хозяин Украины в 20-е годы, радостно докладывал, что избавились от этого великодержавного термина «Новороссия». Но Новороссийск оставили, потому что в Новороссийске на неделю в 1905 году была создана Новороссийская республика. Этот бунтовской, мятежный, сепаратистский даже проект против властей империи стал основой революционной летописи, вошел в пантеон. А вот в честь 260 лет Новороссийской губернии никаких улиц не вижу», – указал Скориков.

По его словам, названия улиц, наименования государственных учреждений и телевизионных каналов формируют семантическое пространство, формируют мышление.

«Человек ощущает себя в этой новой России, даже название устремлено вперед. Не куда-то там вернёмся, в Советский Союз или Российскую империю – Новороссия несёт какую-то свежесть, прогресс, взгляд в светлое будущее, и молодёжь очень хорошо принимает. Вспомните, как в 2014 году с Новороссийскими флагами наши ополченцы воевали. Их сейчас нигде нет, их негласно запрещено использовать, кроме добровольцев. Поэтому, на мой взгляд, мы должны это обсуждать и выносить на высокий уровень – нам нужна новороссизация. И начаться она должна с Крыма, который уже даёт примеры новым регионам и всей России. И когда говорят, что Россия вернула Крым, спасибо Россия, я бы сказал по-другому: спасибо Крыму, что он возвращает Россию, ту настоящую, которая родилась не 12 июня 1990 года, а, как минимум, в 862 году», – заключил Скориков.