В России никто не поверил в сказки ЦРУ про «Северные потоки»

Елена Острякова.  
16.08.2024 16:26
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Труба, Украина


Статья The Wall Street Journal о том, что газопроводы «Северный поток» подорвала инициативная группа украинских военных дайверов, не выдерживает никакой критики.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Анатолий Матвейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Статья The Wall Street Journal о том, что газопроводы «Северный поток» подорвала инициативная группа...

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«Хорошо подготовленный дайвер, 40-45 метров – это его предел. Здесь нужно оборудование, чтобы достичь дна. Второе – выйти и найти трубопровод. Нужно несколько десятков килограммов пластида опустить туда, закрепить, уйти оттуда. И это все в районе, где происходят военные маневры НАТО. Даже при скрупулезности подготовки такой операции, любой матрос обратит внимание, что там за шхуна под парусами творит в районе, который запрещен для плавания. Это быль и сказка «верьте мне люди», – сказал Матвейчук.

Ранее украинский политик Андрей Деркач рассказал информагентству «БелТА», что группа украинских диверсантов, подорвавшая «Северные потоки», тренировалась на территории Житомирской области в Соколовском карьере 110-метровой глубины под руководством сотрудника ЦРУ из посольства США Кристофера Смита.

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