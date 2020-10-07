07.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Происшествия, Россия
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В России новая попытка самосожжения


Пожилой мужчина поджег себя сегодня в центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Инцидент произошел у ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте. У мужчины был в руках какой-то плакат, но сказать, что на нем было написано, никто из очевидцев не смог.

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Пострадавшего потушили сотрудники полиции и передали подъехавшим медикам. У него обгорело 45% кожных покровов, но он жив.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, мужчина состоит на учете в Психоневрологическом диспансере.

«7 октября в 16:57 на Лиговском проспекте 30 мужчина 1949 года рождения предпринял попытку совершить самоподжог. По предварительным данным, мужчина состоит на учете в ПНД», — говорится в сообщении.


Как сообщает «Фонтанка», мужчина жил с дочерью. Он почти 20 лет руководит фирмой, которая занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью, с офисом на Лиговском проспекте, в километре от места ЧП.

Напомним, что вчера в Нижнем Новгороде прошли похороны либеральной журналистки Ирины Славиной. Она совершила самоподжог напротив здания МВД и погибла. В соцсетях она написала: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Взрыва протестных настроений, вопреки попытками раскачки ситуации либералами, в городе не произошло.

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