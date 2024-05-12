В России новый министр обороны Андрей Белоусов вместо Сергея Шойгу

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Неделя завершилась кадровой сенсацией. Министром обороны России назначен бывший вице-премьер Андрей Белоусов.

Когда его имени не оказалось среди кандидатур, предложенных Михаилом Мишустиным на должности в правительстве, многих патриотов охватило уныние. За годы работы в Кабмине Белоусов зарекомендовал себя как последовательный государственник, оппонент либералам, сторонник «раскулачивания» крупного капитала в интересах России.

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Телеграм-каналы прочили отставного вице-премьера на должность главного ревизора страны в Счетную палату. Однако на прошлой неделе стало понятно, что эту должность займет Борис Ковальчук, сын крупного предпринимателя и друга президента.

Сегодняшний указ президента стал сенсацией, но вполне ожидаемой. Отставки Сергея Шойгу ждали со дня ареста его заместителя Тимура Иванова, который подозревается в крупной коррупции.

Теперь Шойгу возглавит Совбез РФ, а куда пойдет его предшественник Николай Патрушев, неизвестно. Но ходят слухи об администрации президента.

Большинство комментаторов положительно восприняли кадровые рокировки. Они надеются, что Белоусов наведет порядок, как в Минобороны, так и в ВПК в целом.

Что касается военного дела, то Валерий Герасимов остается руководить Генштабом. К тому же, ходят слухи о возвращении отражателя украинских контрнатупов генерала Сергея Суровикина из Африки, якобы сосланного туда за поддержку критики покойного Евгения Пригожина в адрес Шойгу.

«И да, Путин гроссмейстер серьезного уровня: получается, что после противостояния Пригожин-Шойгу и мятежа Пригожина был сделан такой вывод: надо убрать обоих – одного быстро и жестко, а второго – мягко и постепенно», – комментирует либералка Ксения Собчак.

Но большинство наблюдателей видят в смене руководства Минобороны необходимость аудита военных расходов:

«Не забывайте, что Оборона у нас – это 6% ВВП. Колоссальные средства, и их необходимо эффективно расходовать, чтобы Генеральный штаб, командиры и каждый воин на фронте и в тылу имели всё необходимое для выполнения поставленных задач», – написал в своем тг-канале депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов.

«Цель Белоусова, как министра обороны, – максимально снизить коррупционные дела. Денег сейчас вокруг Минобороны очень много, и как показал кейс Тимура Иванова, коррупция иногда переходит все разумные пределы. Чистить будут. И поменьше будет личных обид. Суровикина вернут на украинский фронт», – считает политолог Сергей Марков.

«Назначение Белоусова на МО – это экономическое событие. Не военное или переговорное, оно оптимизационное. Белоусов идет как чистильщик внутренних затрат МО. Бюджет страны не резиновый. Когда ты воюешь с НАТО, то позволять себе терпеть неэффективность внутренних расходов МО недопустимо: все деньги, вкладываемые в ВПК, должны приносить реально – максимальный результат на фронте. Иначе каждый украденный рубль – это десятки погибших и сотни раненных бойцов», – поддержал его коллега Марат Баширов.

«Это означает одно — президент хочет, чтобы соотношение трат минобороны и территориальных приобретений было оптимизировано», – резюмирует еще один политолог Константин Калачев.

Автор блога «Русский инженер» Алексей Васильев напоминает о заслугах Белоусова в период СВО.

«Стоит вспомнить, что в 22-м году было два наступления. Кроме нашей группировки на Украине, шел мощнейший удар всего объединенного Запада по российской экономике. И если министерство обороны не блеснуло, прямо скажем, то экономический блок успешно отбил удар многократно превосходящего противника… А его командующий был как раз Белоусов. Тем же, кто будет кричать что он не военный – напомню что мобики тоже не были профессиональными военными. А сейчас показывают результаты похлеще порой, чем у крутых профессионалов», – пишет Васильев.

«Давайте поясню. Белоусов человек сугубо гражданский. Патриот, государственник и человек Путина. Сейчас все в легком шоке, но со временем все поймут, что это благо. Специально для моих друзей офицеров еще раз: Белоусов идет реально перевооружать армию и убирать ненавистную вам бюрократию. Командовать будет глава Генштаба. Все будет хорошо», – уточняет помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов.

Политолог-либерал Александр Сайгин опасается, что не военный человек Белоусов может оказаться куда большим «ястребом», чем считалось.

«Практика показывает, что публично жаждущие крови на поверку оказываются самыми главными пацифистами. А вот тихони-технократы просто исполняют приказ в любой его форме».