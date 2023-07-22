В России нужны массовые проверки мигрантов и наведение порядка

Прибывавшие в Россию ранее трудовые мигранты, казавшиеся сначала смешными и безобидными, по прошествии времени, уже такими не только не кажутся, но и не являются. Мало того, их уже зачастую боятся наши сограждане. Сейчас, когда их стало многократно больше, когда они опираются на свои диаспоры, действующие по всей России, «от Москвы до самых до окраин», эмигрант зачастую проходит как хозяин необъятной Родины моей, твоей, нашей.

Благодаря продажности отдельных чиновников различных государевых структур, включая и миграционные, сейчас многие из приезжих получают от нашей страны социальные выплаты по полной программе. Кураторы из диаспор хорошо знают, как обойти возникающие юридические препятствия. Для этого у них «на подсосе» сидят наши же российские продажные адвокаты и работающие с ними в связке чиновники в позе «что изволите?».

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Один из самых «вкусных кусков» для мигрантов – это ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет. Но для этого необходимо российское гражданство, включая и ребенка. Что из этого следует? А то, что гражданам, прибывшим из Средней Азии, где рождаемость не в пример, нашей, значительно выше, выгодно приезжать и рожать своих детей в России, которая будет платить им социалку.

Только вот вопрос, а нам это зачем? Им – понятно! Приезжие стремятся стать гражданами РФ вовсе не потому, что они поголовно влюблены в нашу Родину. Просто это реальные деньги, которые им и зарабатывать не надо. И не важно, что ты по-русски ни бум-бум. Ускоренно получить гражданство могут гастарбайтеры Средней Азии, если они будут обозначены, как участники Программы переселения соотечественников. Все, что нужно для этого, сделает всемогущая диаспора. Юристы найдут лазейки, ведь понятие соотечественник прописано слишком размыто.

Хотя изначально задача Программы переселения соотечественников заключается в переселении в Россию именно русских, которые оказались рассеяны по соседним странам, бывшим республикам СССР. После его развала за пределами России оказалось около 30 миллионов этнических русских. Вот кого надо стараться вернуть в Россию!

Ведь они – наши самые настоящие братья. С такой же ментальностью, таким же, как и у нас, культурным кодом. И основная масса их – образованные и квалифицированные люди. Кроме того, стоит вспомнить о наших русских, рассеянных по всему Миру, после 1917 года.

Кто не верит, зайдите на официальный сайт Программы переселения соотечественников в раздел «Отзывы» и посмотрите, кто именно благодарит за помощь, и сами убедитесь.

А для тех русских, кто самостоятельно решил переехать, перебраться из-за границы в Россию и получить гражданство, – задача это весьма непростая. Так, например, на Донбассе проживает довольно известный и заслуженный ветеран ГСН «Вымпел». Не стану называть его без согласия. Несколько лет этот заслуженный человек не мог решить эту задачу!

Вот живой пример, который рассказал один из узбекских мигрантов, совсем не стесняясь. Правда, говорил по-русски довольно прилично для этой публики. Он рассказал, что его родители – врачи. Приехали не так давно в Россию, поскольку зарплата врачей здесь выше и условия работы лучше. Получили они гражданство и…мигом перетянули сюда своих детей и престарелых родителей. Все получили социальные выплаты и пенсии. Выйдя на пенсию, уехали в Узбекистан, поскольку жизнь там дешевле, чем в России.

Пенсию в России могут получать граждане республик Средней Азии, поскольку они вошли в программу Соглашения 1992 года. Кстати, многие из них, получив от нас с вами все возможные выплаты и льготы, также жить уезжают на родину.

Много ли из этих «новых русских» были призваны в армию, кто из них выполняет боевые задачи на линии боевого соприкосновения в ходе СВО?

Чтобы не привлекать мигрантов в Россию, надо вспомнить опыт СССР 50-х-80-х годов, когда действовала программа завоза «по лимиту» неквалифицированной рабочей силы в Москву и Ленинград из периферии. Это были рабочие заводов, фабрик, строек, отделочники квартир и т. п. В общем, эти люди делали все то, что москвичи и ленинградцы считали недостойным.

Почему сейчас нельзя используя то, что в стране 3100000 безработных, создать программу ликвидации безработицы, используя этих людей там, где работают сейчас приезжие, но обеспечив им соответствующий заработок?

Да, многие из тех мигрантов, кто работает в строительном комплексе, работают хорошо. Так, например, отзываются о них в Мариуполе, где они восстанавливают город. Местные очень многие занимают потребительскую позицию и считают, что Россия им должна все! Поэтому толком не работают, на рабочих местах пьянствуют. Об этом рассказали люди, проживающие сейчас в Малороссии. Правда, не все ленятся. Есть значительная часть населения Малороссии, которая вернулась и старательно трудится.

Для нас главная задача – вернуть этих среднеазиатских строителей обратно после выполнения контракта. К сожалению, зачастую приезжие принципиально не ассимилируются, селятся компактно, даже не пытаются найти с коренными точки соприкосновения. Наоборот, создают конфликтные ситуации.

Например, пока писал статью , в Гольяново общественные организации «Русская община» и «Северный человек» разбирались в ситуации, где вскрылось, что подростки-мигранты, сторонники запрещенной субкультуры АУЕ оказывают физическое и психологическое давление на наших детей и вымогают деньги, угрожая избиением и даже убийством. Когда один из наших парней пошел в полицию писать заявление, возле отделения полиции собралась толпа вооруженных мигрантов, угрожая ему расправой. Правда, когда приехали русские мужики, вся «обезьянья стая» разбежалась. Заявление от подростка в полиции приняли. «Русская община» держит руку на пульсе.

Так зачем же России еще одна пятая колонна, которая в самый неподходящий для этого момент, воткнет нам в спину нож? Вот свежий и яркий пример, стоило нашим правоохранителям поприжать мигрантов в Котельниках, как они тут же обвинили наших полицейских во всех тяжких. За что? По их мнению, проводя свою операцию в незаконном (!) молельном доме для пресечения его незаконной (!) деятельности и выявления незаконных(!) мигрантов, ОМОН должен был предварительно уведомить содержателей этого незаконного заведения (притона), постучаться и только разувшись, войти в помещение! Абсурд в том, что это нам пытаются диктовать прибывшая в Россию иностранная рабсила.

В тех же Штатах такое представить невозможно. Как и появление толп мигрантов, прибывших в страну полузаконным способом.

Учитывая то, что преступность в рядах мигрантов постоянно растет, и главным образом связана с незаконным оборотом наркотиков в нашей стране, вполне вероятно, что в дальнейшем нашей полиции предъявят требования проводить зачистки национальных наркопритонов, предварительно уведомив содержателей, и только постучав в дверь перед входом.

Просто, как в советском анекдоте.

КГБ стучит в дверь и спрашивает: «Извините, а шпион Иванов здесь живет? Из-за двери грубый женский голос: «Чего надо? Он спит!» КГБ: «Извините, пожалуйста! Это КГБ. Передайте ему, что мы завтра зайдем».

Парадокс в том, что ведь этот бред на голубом глазу поддерживают некоторые российские чиновники. Приходится слышать советы либералов от власти, во избежание угрозы здоровья и жизни, не посещать районы компактного проживания мигрантов. А некоторые идут еще дальше. Так, недавно глава администрации Котельников Сергей Жигалкин признаёт что, мигранты в Котельниках вряд ли будут слушать «сотрудников администрации с палкой», поэтому предлагает привлечь их соотечественников, создавая вместе с полицией шариатские патрули.

То есть, это можно трактовать, будто он признает, что лишь формально является представителем власти – а есть и реальные ее представители?! Дескать, это диаспора, которая при желании навести порядок, сделала бы это легко?

Почему законы РФ не работают?

Вот еще пример из недавних событий.

В подмосковной Электростали, на первом этаже многоквартирного дома в нежилом помещении был открыт хостел, где проживало 30 мигрантов. При этом УК ООО «Уютный дом Электросталь» и глава города утверждали, что хостел создан на основании решения общего собрания жильцов дома. Однако никто из жильцов о таком собрании не знает.

Кроме того местные активисты с помощью юристов «Русской Общины» выявили множество нарушений не только жилищного и миграционного законодательства, но и пожарной безопасности и санитарных норм. При попытке навести законный порядок, ими были выявлены признаки коррупции среди высших должностных чиновников Электростали. В итоге были направлены жалобы: перезиденту РФ, в Госжилинспекцию Московской области и Электростали, в Роспотребнадзор Электростали, в Ногинский отдел управления по защите прав потребителей, в прокуратуру города и еще в целый ряд организаций, которые обязаны следить за соблюдением законов, норм и правил.

Однако в УМВД ответили, что сотрудниками полиции нарушений не выявлено. На запрос предоставить копию протокола собраний жильцов, администрация города ответила, что предоставить документы «не представляется возможным», так как там содержится информация, затрагивающая интересы других лиц. Также отреагировала жилинспеция области. Отрадно, что хоть Ногинский отдел управления по защите прав потребителей проводит сейчас процессуальные действия по привлечению к административной ответственности арендатора помещения хостела ООО «Дельгира», а прокуратура г. Электросталь проводит в настоящее время проверку. Следственный комитет помещение опечатал.

Но это лишь частный случай, один из множества. Поэтому необходимо срочно наводить порядок в этом бардаке, который чреват для страны серьезными проблемами «а ля Франс».

Необходимо провести массовую проверку и выдворить за пределы страны большую часть мигрантов. Проверить законность получения гражданства у тех, кто успел стать «россиянином». За подлог и подделку документов привлечь к уголовной ответственности всех участников процесса, включая и представителей диаспоры, замешанной в этом, и российских чиновников, совершивших должностное преступление, и самого «нового русского», которого сразу необходимо лишить гражданства, как только станет очевидна незаконность его получения.

Где прокуратура? Где громкие дела? Где массовые посадки и выдворения?