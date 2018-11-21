В России объявился двойник Трампа

21.11.2018

В Челябинске депутаты городской думы назначили и.о. главы города человека, похожего на американского президента Дональда Трампа.

Так, на внеочередном собрании горсовета избранники приняли отставку главы Челябинска Евгения Тефтелева и назначили исполняющим обязанности его заместителя по правовым и имущественным вопросам Владимира Елистратова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На должности замглавы администрации Елистратов работал с 2015-го года. Теперь он будет исполнять обязанности градоначальника до полугода – после должен состояться конкурс на это должность.

В соцсетях отметили необычное сходство нового и.о. главы администрации с президентом США Дональдом Трампом.

«РИО главы Челябинска назначен полный двойник Трампа! Наш ответ Америке в преддверии саммитов ШОС и БРИКС», – пишут в одном из телеграмм-каналов.