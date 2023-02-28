В России объявлен конкурс на создание настоящего отечественного видеохостинга

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

IT-специалистам, дизайнерам и просто идейным людям с развитым воображением предлагают создать хостинг, который бы по всем параметрам превзошел американский Youtube. Приобщиться можно, приняв участие в конкурсе «Видео переворот».

Технологический конкурс в сфере видеосервисов имеет беспрецедентный для отечественных конкурсных IT-проектов бюджет в 100 млн рублей. Организаторы предлагают принять участие всех желающих на сайте «Видео переворота».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Призовой фонд предоставлен петербургским предпринимателем Евгением Пригожиными. Накануне пресс-служба бизнесмена подтвердила эту информацию:

«На 100% подтверждаю: я финансирую конкурс, который называется «Видео переворот», он направлен на то, чтобы показать населению РФ и всему миру, что в России огромное количество программистов и других специалистов, которые способны создать и упаковать видеохостинг, не менее привлекательный, чем Ютуб», – заявил Евгений Пригожин.

Пригожин также заявил, что очень надеется, что когда «бюрократы» увидят, на что способны российские программисты, «точка в битве за Ютуб будет окончательно поставлена».

По условиям конкурса создаваемый российский видеохостинг должен стать современной платформой с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, развитым поиском, рекомендательными алгоритмами и системой доставки контента.