В России объявлен в розыск молдавский союзник Жириновского

18.05.2019, Москва, Елена Острякова

Молдавский оппозиционер Ренато Усатый объявлен в розыск в России.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом свидетельствуют данные онлайн-базы министерства внутренних дел МВД, на которые ссылается Newsmaker.

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Усатый разыскивается в связи с уголовным делом, но каким не уточняется. Когда молдавский политик был объявлен в розыск, тоже непонятно.

По данным издания, Усатый уже несколько месяцев находится в Германии, где проходит лечение.

В Молдове Усатый с 2016 года находится в розыске по уголовному делу о мошенничестве и попытке покушения на банкира Германа Горбунцова. Сам Горбунцов фигурирует в нескольких делах – об убийстве депутата Госдумы России Руслана Ямадаева и о покушении на Александра Антонова, главу Konvers Group из России.

Усатый неоднократно заявлял, что считает открытое на него уголовное дело политическим заказом. В мае 2018 года его имя было удалено из базы Интерпола, и он перестал фигурировать в международном розыске.

В январе в Молдове на него открыли новое дело и обвинили в организации преступной схемы контрабанды денег из России в Молдову в 2016 году.

По слухам Усатый имеет российское гражданство. В свое время он был президентом компании «ВПТ-НН», которая сотрудничала с РЖД. Позже он занимал пост старшего вице-президента Союза строителей железных дорог России.

«Наша партия» Молдовы, которую возглавляет Усатый, сотрудничает с ЛДПР.

В апреле вдохновленный победой Владимира Зеленского Усатый объявил о возвращении в молдавскую политику.