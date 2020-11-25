В России определили состав органа для разрешения государственных споров на высшем уровне

25.11.2020, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ приняла сегодня закон о Государственном совете.

Законопроект принят в окончательном третьем чтении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Состав Госдарственного совета выглядит следующим образом. Возглавляет его президент РФ. Входят в него председатель правительства, председатель Совета Федерации, председатель Госдумы, руководитель администрации президента, а также высшие должностные лица субъектов РФ.

По решению президента, в состав Госсовета могут быть включены другие лица. Госсовет не является органом государственной власти и не наделяется властными полномочиями, не обладает правом законодательной инициативы. Он будет оказывать помощь главе государства в реализации его полномочий и разрешать разногласия между различными органами государственной власти», – пояснил суть закона депутат Павел Крашенинников.

Представитель КПРФ Юрий Синельщиков считает, что новый Госсовет предполагает отказ от принципа разделения властей.

«Парламент теперь должен принимать те законы, которые нужны реальному управлению. Сейчас ведутся дискуссии, какова цель принятия этого достаточно странного законопроекта. Полагаю, что Госсовет, по замыслу авторов, должен стать резервным органом, на который сможет опереться президент в борьбе с оппозиционной Государственной думой, которая может появиться в стране уже в сентябре 2021 года. Именно поэтому Госсовет из совещательного превращается в орган, который «содействует президенту в осуществлении его полномочий», – сказал Синельщиков.

Депутат от «Единой России» Олег Морозов назвал точку зрения коллеги «конспирологической и странной».

«Это утверждение пугающее и странное. И по конституции, и по закону этот орган не наделяется никакими властными полномочиями. Этот орган создается для дальнейшей демократизации нашей политической системы», – сказал Морозов.

Закон о Госсовете принят в рамках реализации поправок в конституцию РФ. С этой целью уже принято 16 законов, внесены изменения в 136 законодательных актов. Уже принято 16 законов и федеральный конституционный закон о правительстве РФ, внесены изменения в 136 законодательных актов.