В России определят направления для стартапов и выделят под них «огромные средства»

14.04.2021, Москва, Елена Острякова

Правительство РФ рассчитывает на появление 30 тыс научных стартапов, под которые предпринимателям можно будет получить 180 млрд инвестиций и создать 150 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест.

Об этом сегодня, выступая в Совете Федерации, заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в настоящий момент Россия отстает по количеству стартапов от Германии в 15 раз, от Сингапура – в 37 раз. При этом только 3% стартапов рождается в российских вузах, в то время как в мире – четверть стартапов выходит из университетов.

В целом на развитие науки в России выделяется 1,3 трлн руб.

«Наш приоритет – кратно увеличить эффективность на каждый вложенный рубль, потому средств в исследования, на наш взгляд, вкладывается достаточно. Нужна концентрация в направлении прорыва… Мы будем точечно направлять финансирование – гранты и госзадания – под фронтиры, самые актуальные темы. Невозможно будет тратить деньги на те проекты, которые не являются для нас приоритетными», – сказал Чернышенко.

Только в этом году Минобрнауки РФ распределит 8,3 млрд субсидий. Однако особое внимание будет уделено «коммерциализации идей» и внедрению механизма замены грантовой поддержки на инвестиционную, особенно для стартапов.

«Это огромные деньги, каждый год триллион выделяется. А адекватна ли отдача от этих средств? Может быть, не надо размазывать кашу по тарелке, а сосредоточить эти средства на реальных прорывных направлениях и добиться результата. Прорыв даже на 5-10 направлениях повлечет экономическое развитие страны. У нас нет другого пути», – прокомментировала доклад спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.