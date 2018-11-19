В России ошибка пилотов едва не привела к масштабной авиакатастрофе

19.11.2018, Москва, Максим Карпенко

В небе над Московской областью из-за ошибки пилотов едва не столкнулись два пассажирских самолета.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Пассажирские Airbus A-319 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Калининграда в Москву и А-320 авиакомпании «Россия», рейсом из Санкт-Петербурга в Москву разошлись на высоте в 3,5 км. над землей. Сообщается, что расстояние между бортами составило порядка 200 метров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Причиной катастрофы могла стать ошибка пилота «Аэрофлота», который принял команду диспетчера о снижении, которую тот отдал другому лайнеру в 22.35 по московскому времени, на свой счет.

Самолеты разошлись на высоте 213 метров по вертикали и 5 км по горизонтали. В этот момент в обоих лайнерах в общей сложности находились порядка 300 человек.

При этом, в Государственной корпорации по организации воздушного движения эту информацию опровергли, подчеркнув, что на одном из самолетов всего лишь сработало ложное оповещение системы предупреждения столкновений самолетов в воздухе.

Напомним, 11 февраля этого года в Подмосковье потерпел крушение самолет Ан-148, летевший из Москвы в Орск. Тогда погиб 71 пассажир – все, кто был на борту, включая членов экипажа.

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин тогда выразил соболезнование родным и близким погибших, за что подвергся критике со стороны националистов.