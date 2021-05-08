В России освободили украинского террориста

08.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Житель Крыма Алексей Чирный, задержанный на полуострове семь лет назад в составе группы Олега Сенцова и осуждённый за терроризм, освобождён и возвращается на Украину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только что услышала голос Алексея по телефону. Это был его первый разговор на украинском языке за 7 лет. Семь лет российских тюрем в Магадане, Москве и Батайске», – написала Джапарова.

Чирный был нейтрализован сотрудниками ФСБ 9 мая 2014 года по обвинению в попытке организации терактов на территории Крыма. 21 апреля 2015 года суд приговорил злоумышленника к 7 годам лишения свободы.

Сейчас срок его заключения истёк, и террорист убыл на Украину в сопровождении украинского консула Тараса Малышевского.