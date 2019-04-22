В России от нового курса Зеленского выиграют только олигархи – эксперт

22.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Новая олигархическая система, которая будет выстроена на Украине во время президентства Владимира Зеленского, не принесет существенного улучшения для российско-украинских отношений и может быть выгодна только представителям крупного российского бизнеса.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет изменена конфигурация политической системы на Украине и её возвращение в формат неоолигархии, с которой мы уже сталкивались, и в рамках которой происходит конкуренция между несколькими финансово-промышленными группами в экономической и политической плоскостях.

С одной стороны может показаться, что такой формат будет выгоден для Российской Федерации, так как мы уже работали с таким форматом, но, вместе с тем, надо говорить честно, выгодополучателями с российской стороны от такого формата становятся исключительно представители крупного бизнеса, которые достаточно часто ставят собственные интересы выше интересов государства.

Также следует отметить, что большинство ключевых контрагентов с украинской стороны – это лица, которые в период так называемого Майдана после госпереворота финансировали и создавали карательные батальоны, которые делали все, чтобы уничтожить донбасские республики и мирных граждан», – отметил эксперт.