24.05.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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В России отказали Зеленскому в радужных перспективах

Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать, что его партия повторит успех, который сам он продемонстрировал на парламентских выборах, набрав более 70%. «Слуге народа» вряд ли удастся получить даже 30%.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог и телеведущий Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу перспектив Зеленского в парламенте. Разговоры о том, что 73% Зеленского на выборах президента могут как-то превратиться в 73% на выборах в парламент – это абсолютная пустота. На самом деле никогда и нигде такого не бывает, эти проценты так просто не перетекают – повестка дня другая, ситуация другая. Поэтому у него будут проблемы даже с тем, чтобы получить 30 или 40%», – отметил он.

«И партии никакой у него нету. Сейчас они будут продавать франшизу, купят это, купят то. Это всё эрзац, и к прямой победе на выборах не приведёт», – резюмировал эксперт.

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