В России открыли уголовное дело на русофоба Муждабаева

23.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

В России завели уголовное дело на бежавшего на Украину бывшего московского либерала, ныне заместителя генерального директора меджлисовского телеканала «АТР» Айдера Муждабаева.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я удивлён только одному факту – что они так долго ждали, чтобы официально открыть уголовное дело. Потому что я был участником блокады Крыма, которой скоро будет пять лет. По этому делу уже проходит гендиректор «АТР» Ленур Ислямов, Мустафа Джемилёв, Рефат Чубаров.

Это всё они сделали, кстати, в преддверии 18 мая, то есть, буквально этой весной. Я не буду брать на себя больше, чем я вешу, это только придаток ко всему этому», – сказал он.

Айдер Муждабаев подчеркнул, что не знает, что конкретно ему инкриминируют, но страшно этим гордится.

«Я, правда, не знаю, что конкретно они вменяют, но всё, что я пишу и говорю – может быть, я не использую образ танка, как Аркадий (Бабченко, белый либерал, который грозился въехать в Москву на «Абрамсе», – ред.), но я говорю, что Россия должна быть разрушена, что это Рейх, что эта страна, которая является международным террористом. Неужели этого недостаточно, чтобы выдать мне такую награду? Вот я себе сейчас тут (на груди – прим. ред.) дырку проколю и повешу, потому что это на самом деле признание, и я долго к этому шёл и пришёл», – резюмировал русофоб.

Ранее его бывшая коллега, московская журналистка Екатерина Петухова рассказала, что Муждабаев во время работы в Москве получил квартиру в центре Москвы от мэрии.

«Мэрия Москвы, кровавый то бишь режим, дала ему в Москве квартиру в одной станции от Садового кольца! Тиран неумолимо жесток! Скотина, бл..ь! При этом, Россию ненавидел всегда! 10 лет мы вместе в МК работали. Меджлис этот сраный проталкивал в МК ежедневно. Сам к Крыму, правда, никакого отношения не имеет. Родился в Тамбове. И мама у него русская, чтоб вы понимали. Вот так оскотиниваются люди», – заявила Петухова.