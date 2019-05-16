В России отменили результаты оскандалившегося детского телеконкурса

16.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Российский Первый канал принял решение аннулировать результаты финала оскандалившегося телешоу “Голос.Дети” после того, как компания Group-IB выявила накрутку голосов в пользу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой, ставшей победительницей конкурса, передает корреспондент Политнавигатора.

“Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу”, – говорится в заявлении канала.

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“Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта “Голос. Дети”, – говорится в пресс-релизе Group-IB, поступившем в Би-би-си.

По подсчетам Group-IB, всего в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с них были отправлены более 8 тысяч текстовых сообщений. Все номера принадлежат одному оператору и используют один тариф, на момент проверки использованные номера были недоступны, пояснили в Group-IB.

Проверка продолжается и будет завершена до конца месяца. До публикации финальных итогов проверки компания не стала раскрывать данные по регионам, где было зафиксировано аномально высокое голосование.

В апреле 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы по итогам зрительского голосования победила в финале шестого сезона проекта “Голос.Дети”. Она получила 56,5% голосов зрителей. Финал шоу транслировался в прямом эфире на Первом канале.

Победа Абрамовой вызвала шквал возмущенных откликов в соцсетях. 27 апреля Первый канал объявил о начале проверки результатов голосования.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст признал, что “активность звонков и СМС в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов”.

Родители Микеллы Алсу и ее супруг Ян Абрамов ситуацию не комментировали. Кроме того, певица и ее дочь ограничили возможность комментировать последние публикации в “Инстаграме”.

На официальном YouTube-канале Алсу в среду появился видеоролик совместного выступления Микеллы Абрамовой и проигравшего ей финалиста шоу Ержана Максима. Комментарии к записи также отключены.

В четверг Первый канал сообщил, что 24 мая покажет специальный выпуск шоу.

“Первый канал принимает беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта “Голос. Дети” в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов”, – говорится в сообщении телеканала.