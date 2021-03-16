В России перекрыли лазейку для программ фонда Сороса

16.03.2021, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ приняла сегодня в окончательном третьем чтении законопроект, который предусматривает государственный контроль над просветительской деятельностью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как пояснил депутат от «Единой России» Вячеслав Никонов, Госдуме были предоставлены материалы спецслужб, доказывающие иностранное вмешательство в просветительскую деятельность.

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«Когда с вами начинают играть в танковый биатлон, нельзя играть в бирюльки. Просветительская деятельность использовалась и используется нашими западными «заклятыми друзьями» для вмешательства во внутренние дела.

Мы знаем, что такие просветительские программы, в том числе Фонда Сороса, активно использовались на Украине для обучения боевиков. Просветительские программы в нашей стране, часто финансируемые из-за рубежа, сводятся к тому, как бороться с полицией во время массовых манифестаций», – сказал Никонов.

Он подчеркнул, что закон предусматривает невозможность использования просветительской деятельности для разжигания межнациональной розни и устанавливает необходимость привести в порядок всю систему международных соглашений.

«За последние годы много просветительских организаций подписали филькины грамоты с шарашкиными конторами. Порой в качестве партнеров с той стороны выступали структуры разведки, цель которых заключалась в том, чтобы получать научно-техническую информацию, проводить свою идеологическую линию. Если кто-то сейчас будет выступать против, у меня вопрос: на кого вы работаете?» – сказал Никонов.

Против выступили депутаты от ЛДПР и КПРФ.

«Молодежи нужно дать проявлять себя на площадках, где позволена свободная дискуссия. Мы подобными законами вводим запреты и ограничения. Сегодняшний закон направлен на блогеров, волонтеров, популяризаторов и частных учителей. Его принятие приведет к ограничению организаций гражданского общества», – сказал жириновец Максим Зайцев.

«Противники России пытаются нас изолировать. Законопроект им в этом помогает», – заявил коммунист Олег Смолин.

Либеральный политолог Илья Гращенков полагает, что принятие закона простимулировало участие молодежи в несанкционированных акциях протеста оппозиции.

«Похоже, что закон принимался для усиления влияния на молодежь. Когда после январских митингов стало очевидно, что молодёжная политика в России окончательно перестала работать, было принято решение бросить все силы на латание этих дыр», – считает Гращенков.