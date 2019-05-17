В России подтверждают прогноз о «великом переселении народов» в Донбасс

17.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Озвученный советником президента РФ Сергеем Глазьевым сценарий, по которому новые киевские власти могут начать массово заселять Донбасс переселенцами из Израиля, является вполне вероятным и может осуществляться по уже наработанной схеме.

Об этом в эфире YouTube-канала «Рой ТВ» заявил экономист Михаил Хазин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Глазьев говорил о том сценарии, который реализуется уже 25 лет, когда на Восточную Украину заселяют западенцев. Это происходит достаточно давно, ничего неожиданного в этом нет, он только сказал, что в рамках этого плана могут срабатывать и другие персонажи, как то переселенцы, мигранты из Западной Европы и Евросоюза, а в случае неприятностей на Ближнем Востоке – часть нынешнего населения Израиля. Ничего нового в этом сценарии не вижу», – отметил он.

«Я не исключаю, например, возможности массового переезда на «зачищенные» от русского населения земли юго-востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной – так же, как бегущих из исламизирующейся Европы христиан», – написал ранее Глазьев в блоге для газеты «Завтра».

Такой прогноз также посчитал вероятным российский экономический эксперт Михаил Делягин, который отметил, что аналогичные процессы происходят и в России, куда бегут от агрессивной исламизации жители Европы.

«Возникают и Шивы у нас, возникают синагоги там, где их не было. Идет приток людей. Естественно, людям хочется жить компактно, друг с другом, а не среди каких-то там посторонних людей. С другой стороны мы видим, что в Европе, после того, как госпожа Меркель пригласила беженцев.

Пригласила-то она в Германию, а на уши встала вся Европа, состоятельные немцы тоже побежали в Россию. Причем нужно понимать, что Россия – не самое комфортабельное место для европейского человека. Если немец побежал в Россию под Питер, то значит его совсем припекло.

А еще мои норвежские знакомые вскоре после Брейвика уезжали в Уругвай, потому что еще до массового притока беженцев было невозможно жить в их чудесной Норвегии, и не только из-за ювенальной юстиции и прочих сумасшествий, но и из-за притока нетерпимого к местным исламу. Так что потребность есть», – резюмировал экономист.