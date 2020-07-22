В России погибает легкая атлетика – спортсмены готовятся покинуть страну

22.07.2020, Москва, Олег Кравцов

Практически все ведущие легкоатлеты России рассматривают возможность выступления за другие сборные.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал «Известями» известный шестовик, вице-чемпион Европы-2018 Тимур Моргунов.

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«Думаю, сейчас практически все наши ведущие спортсмены не исключают перехода в другие сборные. Что еще остается? Для тех, кто не слишком глубоко следит за ситуацией в российской легкой атлетике, такие слова могут показаться шоком. Наши спортсмены хотят выступать за другие страны — ну что за бред?

Однако реальность такова, что других вариантов спасти свои спортивные карьеры и продолжать заниматься любимым делом у них может просто не быть. Безумно грустно и обидно, что все могут разбежаться. Печально, что наше поколение, которое ни в чем не виновато, попало в такую беду. Наш вид спорта в России гибнет. Горько», – говорит спортсмен.

Издание отмечает, что с высокой долей вероятности Совет World Athletics, который будет заседать 29–30 июля, лишит российских спортсменов возможности выступать на международных стартах даже в нейтральном статусе.

Виной сложившейся ситуации стало «дело Лысенко», молодого легкоатлета-высотника, которому светило два года дисквалификации за три пропущенных допинг-теста.

«Юное дарование попытались спасти. Один из пропущенных тестов объяснили тем, что спортсмен попал в ДТП. Приложили соответствующую справку из больницы. Если бы всё получилось, Лысенко могли оправдать полностью. Однако во время разбирательств выяснилось, что справка из больницы поддельная», – пишет газета.

В итоге российская федерация попала под санкции. В марте этого года на переговоры с World Athletics поехал уже новый президент ВФЛА Евгений Юрченко. Российскую сторону обязали до 1 июля выплатить 10 миллионов штрафа, из которых 5 миллионов – условно. Сначала Юрченко согласился, но затем стал говорить о необоснованности такой суммы. В итоге штраф так и не был уплачен.

Специалисты все в один голос говорят, что отстранения спортсменов уже не избежать. Первой ласточкой стал рекордсмен мира о прыжкам с шестом среди юношей Матвей Волков, принявший решение выступать за Белоруссию.