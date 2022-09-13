В России поймали за руку всех агентов, пытавшихся сорвать выборы

13.09.2022  20:59 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Выборы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал


Страны Запада попытались вмешаться в ход региональных выборов, прошедших в России на прошлой неделе.

Об этом сегодня на заседании Госдумы заявил депутат от фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Запада попытались вмешаться в ход региональных выборов, прошедших в России на прошлой неделе....

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«Мы видим, что сейчас наши враги и противники (надо открыто это признать) из недружественных стран, в том числе, и спецслужбы, и государственные органы попытались активно вмешаться в ход избирательной кампании. Эти факты выявлены и обнародованы. Нам предстоит работа по законодательному закреплению этих результатов и усилению воздействия на агентов влияния, которые до сих пор действуют у нас в стране, хотя немного и поутихли», – сказал Вяткин.

Ранее председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявлял, что основные угрозы предстоящим в России выборам находятся в цифровом пространстве, поскольку радикальная оппозиция массово выехала из страны.

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