В России поймали за руку всех агентов, пытавшихся сорвать выборы

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Страны Запада попытались вмешаться в ход региональных выборов, прошедших в России на прошлой неделе.

Об этом сегодня на заседании Госдумы заявил депутат от фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что сейчас наши враги и противники (надо открыто это признать) из недружественных стран, в том числе, и спецслужбы, и государственные органы попытались активно вмешаться в ход избирательной кампании. Эти факты выявлены и обнародованы. Нам предстоит работа по законодательному закреплению этих результатов и усилению воздействия на агентов влияния, которые до сих пор действуют у нас в стране, хотя немного и поутихли», – сказал Вяткин.

Ранее председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявлял, что основные угрозы предстоящим в России выборам находятся в цифровом пространстве, поскольку радикальная оппозиция массово выехала из страны.