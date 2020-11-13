В России показательно арестовали двух чиновников

15.11.2020, Москва, Елена Острякова

Зампредседателя одного из муниципальных советов Нижнего Новгорода Андрей Капустин был задержан сотрудниками ФСБ прямо во время заседания совета. На глазах коллег на него надели наручники.

Запись ареста была опубликована СК РФ в субботу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вскоре Капустину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сотрудники УФСБ считают, что он заключал фиктивные договора по завышенным ценам с «Нижегородской областной коммунальной компанией», а также подведомственной ей организацией.

Нанесенный ущерб оценили в 5,7 млн рублей.

Это второй публичный арест в России на этой неделе. В пятницу мэр Томска Иван Кляйн был задержан во время селекторного совещания. Инцидент пришлось комментировать пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

«Мы обратили внимание, что задержание было жестким. Наверное, это связано с тяжестью обвинений», – сказал Песков.

По информации следствия в 2016 году мэр поручил начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации внести недостоверные сведения о том, что у предприятия компании имеется 300-метровая санитарно-защитная зона. В результате этих действий некий местный предприниматель лишился права строить многоэтажные жилые дома на прилегающих к предприятию землях.

Позже было опубликовано еще одно оперативное видео. В ролике видно, как жена Кляйна кидает водителю подушку с данными счетов на сумму более 2 миллиардов рублей, когда к ней пришли силовики. Когда к Галине Кляйн всё же зашли, по всему дому были разбросаны купюры.

Примечательно, что томичи собрали 600 подписей в поддержку своего мэра и выставили пикет под судом, который принимал решение о мере пресечения.

«Арестованный мэр Томска Кляйн в своё время «кинул» «Промсвязьбанк» (братья Ананьевы) и «Русский Солод» (компания близкая к Валентине Матвиенко). Принадлежащее Кляйну «Томское Пиво» увело у них почти полмиллиарда средств. Поэтому местная «томская мафия», продвигая Кляйна в мэры, изрядно рисковала. За такое всегда потом создают проблемы, вот видимо и пришлось Кляйну брать взятки, чтобы отдать средства. На его фоне даже экс-мэр Томска Николай Николайчук, досрочно ушедший в отставку, выглядит везунчиком», – прокомментировал арест Кляйна политолог Илья Гращенков.