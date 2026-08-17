В России полно «ждунов», запускающих дроны с крыш и из леса, – полковник Баранец

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Секрет ударов украинских дронов по заводам и маркетплейсам в тысячах километров от границы зачастую объясняется тем, что их запускает агентура с территории России.

Об этом на канале газеты парламентского собрания Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У нас почему-то укрепилось в общественном мнении, что все дроны летят только с территории Украины – это глупость и это заблуждение. У нас на территории России образовалось огромное количество так называемых «ждунов», которые по винтику, по колёсику, по крылышку привозят на территорию России эти беспилотники, монтируют этих мразей. Которые поддерживают украинскую армию, и из лесов или даже с крыш каких-то домов на территории Российской Федерации запускают по военным объектам. И у меня не хватит пальцев рук и ног для того, чтобы перечислить вам другие аналогичные удары украинских беспилотников по нашим энергетическим, военным и другим объектам. Вы помните по Усть-Луге, как интенсивно одно время работали? Поначалу мы согрешили, говорили: «Да, блин, это с Прибалтики этой сволочной запускают». А потом оказалось, что где-то из лесочка в Ленинградской области. Сегодня мне тяжело уже назвать такой регион России, где бы наша великолепная контрразведка ФСБ не брала за задницу предателей с российскими паспортами», – заявил Баранец.

Читайте также: Российский генерал: Беспилотники по Усть-Луге запускают из стран Прибалтики