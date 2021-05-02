В России поминают русских одесситов, сожженных украинскими нацистами

02.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Сторонники лево-патриотических организаций Москвы возложили сегодня цветы в стеле Одессы у Вечного огня у стен Кремля в память о трагических событиях 2 мая 2014 года, когда в Доме профсоюзов, подожженном украинскими националистами, погибло несколько десятков сторонников Русской весны.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил лидер Левого Фронта Сергей Удальцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Более тысячи человек несут цветы. Мы клянёмся не допустить майдана на русской земле! Цветные бандеровские революции мы отобьём! Левый фронт обещает добиваться признания ЛНР и ДНР! А также последующего их вхождения в состав России. Это будет лучший памятник одесским мученикам за русский мир, борцам с бандеровской сволочью», – написал Удальцов.

Последователи Эдуарда Лимонова провели сегодня конференцию, посвященную годовщине трагедии в Одессе. Участники заявили «о необходимости защищать русскоязычное население не только на Донбассе, но и в Казахстане, Латвии и на других территориях постсоветского пространства».

Акции в поддержку русской Одессы прошли сегодня также в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.