В России после протестов сняли обвинения с проукраинского журналиста

11.06.2019, Москва, Михаил Рябов

МВД России сегодня сообщило о прекращении уголовного преследования внештатного журналиста российского либерального оппозиционного издания «Медуза» Ивана Голунова. Он был задержан накануне по обвинению в распространении наркотиков – силовики утверждали, что в рюкзаке, а также на съемной квартире репортера обнаружен наркотический порошок. Однако сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, а дело сфальсифицировано из-за его материалов о коррупции чиновников в Москве.

Дело Голунова вызвало большой резонанс в России. В его поддержку выступили не только единомышленники по либеральному крылу, но и также известные медиа-персоны из «патриотического» лагеря.

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Последние справедливо указывали, что сами либералы не проявляют подобное единодушие, когда, например, на Украине арестовывают российских журналистов, поддержавших Русскую весну, а на Донбассе украинская армия убивает репортеров из РФ.

В итоге сначала Голунов был отпущен под домашний арест, а сегодня МВД России опубликовало заявление о снятии обвинений с журналиста.

«По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина И. Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты», – сказал министр Владимир Колокольцев.

Он пообещал провести увольнения руководителей полиции, а также провести расследование виновных в фальсификации обвинений.

«То есть только что мы узнали, что Иван Голунов не употреблял наркотики и даже к ним не прикасался. То есть он не хранил наркотики в квартире и не переносил наркотики в рюкзаке, где их якобы обнаружили оперативники.

Нужно назвать имена этих «оперативников»- головотяпы они или они провокаторы. Строго их наказать! И пусть это будет показательной поркой. Чтобы другим неповадно.

То есть найти нужно тех, кто согласился исполнить заказ! И тех, кто заказал Голунова, разумеется,- тоже. Это было бы справедливо! А в России, как известно, именно на это запрос», – комментирует телеведущая Ольга Скабеева.

«Последний раз я так радовалась за свою страну, когда гуляла во Никольской по время ЧМ, кажется. Потому что этот один Голунов – ни разу ни один Голунов. Это о том, как все устроено. И в какую сторону все будет – потихоньку, со скрипом, но все-таки двигаться впредь», – считает руководитель RT Маргарита Симоньян.

Следует напомнить, что в прессе появлялась версия о том, что наделавший шума арест Голунова мог быть следствием «разборок» в высших эшелонах власти РФ. Суть ее пояснял политолог Семен Уралов: «В ход пошли тайные механизмы власти – когда один большой начальник с радостью подтолкнет другого оступившегося большого начальника». Он не исключал, что версия может оказаться правдой «на фоне перебранок внутри высшей элиты России на ПМЭФ».

Так или иначе, но, похоже, история будет иметь последствия в масштабах всей России. К слову, это уже второй раз за последнее время, когда власть под давлением массовых протестов идет на уступки – ранее так произошло в Екатеринбурге, где прошли митинги против строительства православного храма на территории сквера.

«Голунов на свободе, но никто не наказан за подброс наркотиков. Никто не понёс ответственности за фальсификацию, которая стала лишь самой известной в огромном ряду таких фальсификаций. Система отступила под беспрецедентным давлением, но это говорит только о том, что массовая борьба способна изменить ее. Нам нужно добиться прекращения ещё десятков дел против журналистов и завоевать реальную свободу слова. Нам нужно выгрызать каждое звено грёбаной цепи, которую наматывали нам на шею все последние годы», – говорится в заявлении «Профсоюза журналистов».

Завтра в центре Москвы либеральная оппозиция собирает шествие, которое изначально было анонсировано как «Марш за свободу Ивана Голунова».