В России посоветовали белорусским НПЗ не уподобляться гробовщикам

11.06.2019, Москва, Елена Острякова

Российская «Транснефть» не подтвердила, что готова их удовлетворить претензии от «Белнефтехима» на $155 млн в качестве компенсации за поставки по нефтепроводу «Дружба» загрязненной нефти в апреле.

Об этом сегодня пишет издание «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недопустимы попытки заработать на компенсациях. Это как кладбищенский бизнес — делать деньги на несчастье»,— заявил советник главы «Транснефти» Игорь Демин.

В компании заявили, что пока не получали обоснованных требований по компенсации убытков

«Расчет размера убытков не выглядит очевидным. Так, Мозырский НПЗ обосновал их тем, что из 443 тыс. тонн нефти стоимостью $185 млн, которые «Роснефть» поставила на завод в апреле, 370 тыс. тонн представляла собой загрязненная нефть, стоимость которой белорусская сторона считает нулевой. Соответственно, НПЗ просит «Роснефть» «в добровольном порядке» вернуть переплату в $155 млн», – пишет «Коммерсант».

Однако, по мнению экспертов, ущерб от поставок загрязненной нефти на Мозырь на данный момент в принципе отсутствует. Дело в том, что, согласно договоренности Москвы и Минска, вся загрязненная нефть с территории Белоруссии будет возвращена в Россию. Взамен в Белоруссию будет поставлена чистая нефть.