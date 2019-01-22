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В России потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3
В Мурманской области потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщает местное издание «СеверПост», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Сообщается, что ЧП произошло при заходе борта на посадку на аэродром полка дальней авиации в Оленегорске около 13:40 по московскому времени.
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Из четырех членов экипажа выжить удалось лишь двоим – командиру и штурману.
Что стало причиной катастрофы, сейчас выясняют специалисты.
Самолет Ту-22М3 (по классификации НАТО: Backfire) – сверхзвуковой дальний бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла.
Ракетоносец модификации «М3» идеально подходит для бомбовых атак на сухопутные и морские объекты по время военных действий. Удары производятся управляемыми и авиационными снарядами. Бомбардировщик ТУ-22м3 может поражать цели в группе самолетов и одиночно в любое время суток, даже в самых плохих погодных условиях.
Метки: ВКС России
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