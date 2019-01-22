//exit;
22.01.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Происшествия, Россия
Просмотров:

В России потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3

В Мурманской области потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщает местное издание «СеверПост», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сообщается, что ЧП произошло при заходе борта на посадку на аэродром полка дальней авиации в Оленегорске около 13:40 по московскому времени.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Из четырех членов экипажа выжить удалось лишь двоим – командиру и штурману.

Что стало причиной катастрофы, сейчас выясняют специалисты.

Самолет Ту-22М3 (по классификации НАТО: Backfire) – сверхзвуковой дальний бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла.

Ракетоносец модификации «М3» идеально подходит для бомбовых атак на сухопутные и морские объекты по время военных действий. Удары производятся управляемыми и авиационными снарядами. Бомбардировщик ТУ-22м3 может поражать цели в группе самолетов и одиночно в любое время суток, даже в самых плохих погодных условиях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть