15.10.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Медицина, Политика, Россия
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В России появилась очередная вакцина от Covid-19


Ученые из Крымского федерального университета им. Вернадского разработали альтернативную вакцину от Covid-19.

Об этом сообщили в пресс-службе вуза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, доцента кафедры биохимии КФУ Владимира Оберемока, предполагается, что после применения вакцины крымских ученых, повторного заражения не произойдет. При этом, интересно, что вакцина, разработанная в КФУ, не требует прививки.

«Еще одно преимущество нашей вакцины в том, что ее можно принимать интроназально, то есть просто вдыхать, не понадобится никаких инъекций», – заявил Оберемок.

Ученый добавил, что крымская вакцина может стать конкурентом двум уже зарегистрированным российским в поиске наиболее эффективного средства борьбы с Covid-19. Ее готовы запустить в тестирование как только на это поступит нужное финансирование. Сколько средств нужно вузу на эти цели ученый не уточнил.

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