В России появились поклонники «святых двухтысячных Януковича»

27.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Российский сенатор Алексей Пушков в эфире телеканала ТВЦ объявил времена правления Виктора Януковича образцом процветания Украины, забыв при этом упомянуть, что Киев тогда же продолжал политику ассимиляции русских и предавал Москву, отказываясь от участия в Таможенном союзе и заигрывая с Западом, что в итоге и привело к Евромайдану.

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Пушков сравнил нынешнее правление майданщиков на Украине с властью либералов в России в 1990-е.

«С Чубайсом, Гайдаром, и всей этой командой мы испытали крайнюю, радикальную форму глобализации, когда мы зависели от внешних центров сил: от МВФ, от Мирового банка, от заместителя министра финансов Ларри Саммерса, который как скажет, так и будет. Вот он приедет сюда, проинспектирует, поедет туда и расскажет, как вести себя по отношению к России», – вспомнил он.

«Сейчас этот сценарий испытывает на себе Украина. И ничего более жалкого я давно не видел. Потому что при Януковиче Украина процветала. Да, там была коррупция и всё остальное. Но она не зависела от МВФ. У неё в 2007-2009 годах были темпы роста до 10 процентов в год. Это была одна из самых быстро развивающихся стран на постсоветском пространстве. У неё не было такой гигантской задолженности. У неё экономика составляла 200 миллиардов долларов ВВП, а сейчас – 95 миллиардов долларов, в два раза рухнуло!

И сейчас они испытывают ту же самую модель, в которой были мы – абсолютной зависимости от глобалистских структур. Без них власть на Украине рушится», – резюмировал Пушков.